Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον ληστή του φαρμακείου

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος, λήστεψε σύμφωνα με την σχετική καταγγελία υπό την απειλή όπλου φαρμακείο στην περιοχή των Δικαστηρίων τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης απέσπασε το ποσό των 1.500 ευρώ και διάφορα χάπια.
