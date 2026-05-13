Χανιά: Συναυλία με τους Φεϊρούζ

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία του πρόσφατου παρελθόντος και τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους εξέλιξη, υπόσχονται οι Φεϊρούζ.

Το ανερχόμενο συγκρότημα επιστρέφει στην πόλη από την οποία ξεκίνησε, για live στο YouCA Theater, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 9 το βράδυ.

Ηλιάνα Λύτρα: Τραγούδι / Παναγιώτης Μάμουλας: Κιθάρα / Άγγελος Κατσιμάνης: Κοντραμπάσο / Μιχαλέττα Μάμαλη: κανονάκι / Ανδρέας Κριλής: κρουστά

Οι Φεϊρούζ γεννήθηκαν το 2023 μέσα από την κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το σχήμα έκανε τα πρώτα του βήματα στα Χανιά, συμμετέχοντας σε συναυλίες εντός του ιδρύματος αλλά και σε φεστιβάλ της πόλης. Σήμερα, η έδρα της μπάντας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή η συναυλία στα Χανιά αποτελεί μια βαθιά προσωπική επιστροφή στο «σπίτι» τους και μια ευκαιρία επανασύνδεσης με το κοινό που τους στήριξε στα πρώτα τους βήματα.