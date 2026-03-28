Χανιά: Συναυλία γαλλικής µουσικής δωµατίου

Συναυλία γαλλικής µουσικής δωµατίου για πιάνο τρίο θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 21:00 µ.µ., ενώ µία ηµέρα νωρίτερα (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 21:00) το ίδιο πρόγραµµα θα παρουσιαστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Πρόκειται για δύο βραδιές αφιερωµένες στη µαγεία της γαλλικής µουσικής δωµατίου, µέσα από τρεις ξεχωριστές δηµιουργίες. Η συναυλία ξεκινά µε το φωτεινό «D’un matin de printemps» της Lili Boulanger, ακολουθεί το νεανικό Τρίο του Claude Debussy, που αποκαλύπτει τη φρεσκάδα και τη φαντασία του συνθέτη στα πρώτα του βήµατα, και ολοκληρώνεται µε το µεγαλοπρεπές ∆εύτερο Τρίο του Camille Saint-Saëns, ένα έργο υψηλής δεξιοτεχνίας και εκφραστικής δύναµης.

Τρεις διεθνώς καταξιωµένοι Έλληνες µουσικοί ενώνουν τις πνοές τους σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι στη γαλλική µουσική παράδοση, προσφέροντας στο κοινό του Ηρακλείου και των Χανίων µια εµπειρία υψηλής αισθητικής.

Συντελεστές: Ιωάννης Πετράκης – βιολί (φωτ.1), Άγγελος Λιακάκης – βιολοντσέλο (φωτ. 2) και Αλεξία Μουζά – πιάνο (φωτ. 3).

Η συναυλία στα Χανιά διοργανώνεται από τον ∆ήµο Χανίων µε την υποστήριξη του Ελληνο-γαλλικού Συλλόγου Χανίων και το Ίδρυµα Κάρολος Καµπελόπουλος – Μουσείο Μοναστήρι του Καρόλου.

Είσοδος 15 ευρώ. Μειωµένο 5 ευρώ.