Πολιτισμός

Χανιά: Συναυλία γαλλικής µουσικής δωµατίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συναυλία γαλλικής µουσικής δωµατίου για πιάνο τρίο θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 21:00 µ.µ., ενώ µία ηµέρα νωρίτερα (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 21:00) το ίδιο πρόγραµµα θα παρουσιαστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
Πρόκειται για δύο βραδιές αφιερωµένες στη µαγεία της γαλλικής µουσικής δωµατίου, µέσα από τρεις ξεχωριστές δηµιουργίες. Η συναυλία ξεκινά µε το φωτεινό «D’un matin de printemps» της Lili Boulanger, ακολουθεί το νεανικό Τρίο του Claude Debussy, που αποκαλύπτει τη φρεσκάδα και τη φαντασία του συνθέτη στα πρώτα του βήµατα, και ολοκληρώνεται µε το µεγαλοπρεπές ∆εύτερο Τρίο του Camille Saint-Saëns, ένα έργο υψηλής δεξιοτεχνίας και εκφραστικής δύναµης.
Τρεις διεθνώς καταξιωµένοι Έλληνες µουσικοί ενώνουν τις πνοές τους σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι στη γαλλική µουσική παράδοση, προσφέροντας στο κοινό του Ηρακλείου και των Χανίων µια εµπειρία υψηλής αισθητικής.
Συντελεστές: Ιωάννης Πετράκης – βιολί (φωτ.1), Άγγελος Λιακάκης – βιολοντσέλο (φωτ. 2) και Αλεξία Μουζά – πιάνο (φωτ. 3).
Η συναυλία στα Χανιά διοργανώνεται από τον ∆ήµο Χανίων µε την υποστήριξη του Ελληνο-γαλλικού Συλλόγου Χανίων και το Ίδρυµα Κάρολος Καµπελόπουλος – Μουσείο Μοναστήρι του Καρόλου.
Είσοδος 15 ευρώ. Μειωµένο 5 ευρώ.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

