Χανιά: Συναυλία µε τους Φεϊρούζ

Μουσική βραδιά που ισορροπεί ανάµεσα στη νοσταλγία του πρόσφατου παρελθόντος και τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους εξέλιξη, υπόσχονται οι «Φεϊρούζ». Το ανερχόµενο συγκρότηµα επιστρέφει στην πόλη από την οποία ξεκίνησε, για συναυλία στο YouCA Theater, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 21:00 το βράδυ.

Φεϊρούζ είναι οι: Ηλιάνα Λύτρα: Τραγούδι / Παναγιώτης Μάµουλας: Κιθάρα / Άγγελος Κατσιµάνης: Κοντραµπάσο / Μιχαλέττα Μάµαλη: κανονάκι / Ανδρέας Κριλής: κρουστά. Οι «Φεϊρούζ» γεννήθηκαν το 2023 µέσα από την κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το σχήµα έκανε τα πρώτα του βήµατα στα Χανιά, συµµετέχοντας σε συναυλίες εντός του ιδρύµατος αλλά και σε φεστιβάλ της πόλης. Σήµερα, η έδρα της µπάντας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.