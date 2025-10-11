menu
Χανιά: Συναυλία αλληλεγγύης “Ένα τραγούδι για τη Γάζα”

Συναυλία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό με τίτλο “Ένα τραγούδι για τη Γάζα” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 19:30 στο Γιαλί Τζαμί στα Χανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα:

«2 χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ξεκίνησε το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.
2 χρόνια από τότε που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων του, των ΗΠΑ, ΕΕ, και φυσικά της Ελληνικής κυβέρνησης, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο εκτοπισμού και εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού. Με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα αλλά και στη Δυτική όχθη, με σφοδρούς και πολύνεκρους βομβαρδισμούς. Με την καταστροφή κρίσιμων υποδομών. Με τον αποκλεισμό ακόμα και της ανθρωπιστικής βοήθειας οδηγώντας τον Παλαιστινιακό λαό, σχεδιασμένα, στη λιμοκτονία. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 65.ΟΟΟ και οι τραυματίες τους 165.00 ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι ξεριζωμένοι.
Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να σιωπά μπροστά στο έγκλημα που εξακολουθεί να συντελείται παρά τις τελευταίες εξελίξεις που επιχειρούν μια Ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο και που συνήθως παγιοποιεί τα τετελεσμένα του πολέμου. Η ελ. κυβέρνηση φέρει βαριές ευθύνες γιατί στηρίζει την ισραηλινή βαρβαρότητα, με τις πλάτες των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Είμαστε με το μέρος των λαών στην κοινή πάλη για την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με το λαό στο τιμόνι της χώρας.
Καλούμε σε δυνάμωμα της πιο πλατιάς συσπείρωσης για να κλείσει η βάση της Σούδας όπως και κάθε άλλη στην Ελλάδα και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Είναι απαίτηση των καιρών που δεν περιμένουν!
Καμιά θυσία για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω! Τώρα δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα συνολικά. Να συνδυάσουμε τον αγώνα κατά της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με τον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και να διεκδικήσουμε τα εργατικά – λαϊκά αιτήματα με κριτήριο τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες.
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο οργανώνουμε συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, την Κυριακή 12 του Οκτώβρη στο Γιαλί Τζαμί (Ενετικό Λιμάνι) και ώρα 19:30, με καλλιτέχνες της περιοχής μας με τίτλο «Ένα τραγούδι για τη Γάζα».
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή τον χανιώτικο λαό, να τραγουδήσουμε και να διαδηλώσουμε όλοι μαζί για:
Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ
Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.
Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.
Όχι στους ΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς.
Καμία στήριξη – καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

