Χανιά: Συνάντηση στρατιωτικών με την Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026  στα Χανιά θεσμική συνάντηση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με τη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ενωσης, παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο κοινοβουλευτικό της πρόγραμμα, η κ. Αποστολάκη ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Ένωσης και αφιέρωσε χρόνο για την ουσιαστική συζήτηση των ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ένωση έθεσε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΈΣΠΕΕ Χανίων ανέδειξε:
· Το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο που αφορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εύλογη αναστάτωση στα στελέχη.
· Το ζήτημα της συνυπηρέτησης των μη μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ, ένα δίκαιο αίτημα που επηρεάζει άμεσα την οικογενειακή συνοχή και τη σταθερότητα των στελεχών.
· Την επιβολή επιπλέον εισφοράς 4% στο εφάπαξ, η οποία επιφέρει  σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπολειτουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, ζήτημα υψίστης σημασίας για την υγειονομική κάλυψη των στρατιωτικών – εν ενεργεία και μη και των οικογενειών τους στο νησί.

Η κ. Αποστολάκη άκουσε με προσοχή τις θέσεις της Ένωσης, εξέφρασε κατανόηση για τα αιτήματα των στρατιωτικών και δήλωσε τη στήριξή της για την προώθηση λύσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ένωσης, Λοχαγός Νικόλαος Μαρινάκης, ο Υπεύθυνος Οικονομικών, Ταγματάρχης Γεράσιμος Τερεζάκης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Ροίδης, Ανθυπασπιστής ΠΝ, και Γεώργιος Ψαράκης, Επισμηνίας ΠΑ.

Η Ένωση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών Π.Ε. Χανίων θα συνεχίσει, με θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο, να αναδεικνύει τα προβλήματα των στελεχών και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας του προσωπικού.

 

