Χανιά: Συναντήσεις αντιπροσωπείας του κόμματος «Δημοκράτες» με φορείς του τουρισμού

Αντιπροσωπεία του κόμματος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Προοδευτικό Κέντρο», (Πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης), αποτελούμενη από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου κ. Έφη Μιχελάκη και μέλη της Γραμματείας της Δημοτικής Οργάνωσης Χανίων, είχε σειρά συναντήσεων με φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό.

1 από 3

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αρχικά η αντιπροσωπεία «συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων Ν. Χανίων «ΑΠΤΕΡΑ» κ. Κων/νο Πρώιμο ο οποίος έθεσε το πρόβλημα της υψηλής φορολόγησης και του μεγάλου ΦΠΑ που καλούνται

να καταβάλλουν. Την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης στις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να τονωθεί η μικρή επιχειρηματικότητα. Ενώ έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά τους έξοδα, δεν πριμοδοτούνται για ανακαινίσεις, μικροεπισκευές στα καταλύματα και τοποθέτηση φωτοβολταικών μονάδων που θα περιόριζε το ενεργειακό κόστος.

Τέλος, όπως τονίστηκε απ΄ όλους τους φορείς του τουρισμού, πρέπει να προχωρήσουν ταχύτατα οι πολεοδομήσεις παντού κι όχι μόνο οι αναπλάσεις.

Κατά τη συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο κ. Μανώλη Σταματάκη, τον αντιπρόεδρο κ. Κυριάκο Παπαδάκη και το μέλος κ. Κυριάκο Τζαμουρτζόγλου, τέθηκε το πρόβλημα των υποδομών, η ολοκλήρωση του Βόρειου οδικού άξονα και του οδικού δικτύου γενικότερα, η κατασκευή απαραίτητων δημόσιων έργων, η προστασία περιοχών μεγάλης επισκεψιμότητας (περιοχές Natura).

Τονίστηκε επίσης, ότι το τέλος διανυκτέρευσης/ανθεκτικότητας που εισπράττει το κράτος θα πρέπει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και μέρος του να αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες για τη δημιουργία απαραίτητων έργων.

Έγινε ακόμη λόγος για την ανάπτυξη τουρισμού στην ενδοχώρα μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό.

Το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων μέσω του προέδρου του κ. Μανώλη Μπαμιάκη εστίασε στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αποχώρηση τα προηγούμενα χρόνια εργαζομένων με γνώση του αντικειμένου και η κάλυψη των θέσεων αυτών από ανειδίκευτους είναι σε βάρος της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, το οποίο μελλοντικά θα έχει αρνητικές συνέπειες.

Πρόβλημα επίσης αποτελεί η μεγάλη υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, που πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί, όπου υπάρχουν καταγγελίες καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.

Επεσήμαναν ακόμη, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι ανάλογο των ενσήμων κάθε εργαζόμενου.

Μεγάλη έμφαση δίνουν τόσο στη βασική εκπαίδευση που πρέπει να είναι δημόσια, όσο και στη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού μέσω αμειβόμενων σεμιναρίων κατά τη χειμερινή περίοδο. Όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία θα πρέπει

υποχρεωτικά, πριν εργαστούν να περνούν από σεμινάρια.

Από την πλευρά τους η αντιπροσωπεία του κόμματος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – Προοδευτικό Κέντρο» ενημέρωσαν για τις θέσεις που έχει το κόμμα στον τομέα του

τουρισμού.

Συγκεκριμένα :

Βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό μοντέλο

Μετάβαση από την ποσότητα στην ποιότητα, με στόχο την αύξηση της αξίας ανά επισκέπτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (ιατρικός, πολιτιστικός,

γαστρονομικός, συνεδριακός) για δραστηριότητα όλο τον χρόνο.

Ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη

Αποσυμφόρηση υπερκορεσμένων προορισμών και ενίσχυση νέων περιοχών με υποδομές και προβολή.

Υποδομές και ψηφιακός μετασχηματισμός

Αναβάθμιση μεταφορών, υπηρεσιών και ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη εμπειρία επισκεπτών.

Αναβάθμιση εργασίας στον τουρισμό

Βελτίωση συνθηκών εργασίας, ίδρυση δύο πρότυπων κρατικών

σχολών τουρισμού για την εκπαίδευση του προσωπικού και

δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Διαχείριση φέρουσας ικανότητας

Εφαρμογή εργαλείων για την προστασία φυσικών πόρων και την

αποφυγή υπερτουρισμού.

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας

Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»