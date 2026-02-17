Χανιά: Συμπεράσματα Συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: Παρόν και Μέλλον»

Στα συμπεράσματα του Συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: Παρόν και Μέλλον», αναφέρεται με σημερινή (Τρίτη 17.2.2026) ανακοίνωση του ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων του μεγάλου συνθέτη.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Χανιά λίγο πριν την ολοκληρωση του 2025, τριήμερο συμπόσιο με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης: Παρόν και Μέλλον» στο Μεγάλο Αρσενάλι. Εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών, μουσικολόγων, ερευνητών και εκπροσώπων φορέων και θεσμικών της αυτοδιοίκησης και πολιτών.

Στόχος του συμποσίου ήταν η διεπιστημονική θεώρηση κι η βαθύτερη και σφαιρική κατανόηση της τεράστιας κληρονομιάς του Μίκη Θεοδωράκη, η ανάδειξη της διαχρονικότητας και της σπουδαιότητάς της για τον ελληνικό πολιτισμό και η διατύπωση προτάσεων κι ανάληψης ευθυνών για την αξιοποίηση, τη διαφύλαξη, διάχυση και γνωριμία με την πολιτιστική παρακαταθήκη και τη θεωρητική σκέψη του μέγιστου οικουμενικού Έλληνα συνθέτη δημιουργού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου αναπτύχθηκε υψηλού επιπέδου σοβαρός πολύπλευρος και προβληματισμός και συμπεράσματα πάνω σε όσα έχουν γίνει, γίνονταικαι χρειάζεται να υλοποιηθούν ακόμα για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στο παρόν και στο μέλλον.

Τα συμπεράσματα – προτάσεις που διατυπώθηκαν , συγκεκριμενοποιούνται πάνω στους εξής ρεαλιστικούς άξονες:

1. Η συστηματική ένταξη του έργου του Μίκη Θεοδωράκη στην εκπαίδευση με εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές όλων των βαθμίδων και νέους. Η παραγωγή διδακτικού και επιστημονικού υλικού για το πολύπλευρο έργο του συνθέτη.

2. Η αξιοποίηση της μουσικής και του στοχασμού του Μίκη Θεοδωράκη ως εργαλείο δημόσιου διαλόγου για σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα.

3. Η σημασία και σύνδεση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με το κομμάτι του πολιτιστικού τουρισμού των Χανίων και της Κρήτης.

4. Η ανάδειξη και άμεση μετατροπή της οικίας Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων, σε ένα σύγχρονο μουσείο που θα λειτουργεί ως ζωντανό πολιτιστικό κέντρο, κόμβος, πυρήνας και έδρα της διάσωσης και διάδοσης του έργου του Μίκη Θεοδωράκη.

5. Η άμεση ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού οργανισμού – οργάνου που θα έχει αυτοτέλεια και υπό την σκέπη του οποίου θα λειτουργούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τόπου. Φορέα που μεταξύ άλλων θα διαχειρίζεται, καθοδηγεί, συμβάλει, συντονίζει την έρευνα, τη μελέτη και τη διάσωση και δημόσια προσοχή του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, την σχέση και παρουσία του στην Κρήτη.

Το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι το έργο κι η σκέψη του Μίκη Θεοδωράκη συνιστούν βασικό πυλώνα της σύγχρονης ελληνικής, πολιτιστικής ταυτότητας και ότι απαιτείται να λειτουργεί ως ζώσα παρακαταθήκη για το σύνολο της παιδείας και του πολιτισμού στο παρών και στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διατυπώθηκαν δημόσια κι ανοιχτά οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των θεσμικών φορέων του τόπου για την επίτευξη των στόχων – συμπερασμάτων που προέκυψαν κι αναλύθηκαν επαρκώς.

Η διάσωση κι η προβολή του έργου του Μίκη Θεοδωράκη αποτελεί για όλους μας μια υποχρέωση κι ανοιχτή πρόκληση.

Τα παραπάνω σημεία αποτελούν οδηγό και με βάση αυτά το ΔΣ του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη συνεχίζει τη δράση του ξεκινώντας ένα κύκλο επαφών με εκπροσώπους φορέων και αρχών.

Το σύνολο των εργασιών του συμποσίου είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση: https://mikisguide.gr/sybosio-mikis100/