Χανιά: Σύλληψη 68χρονου για εισαγωγή και μεταφορά όπλων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθη την 08.04. 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 68χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (εισαγωγή και μεταφορά) στα Χανιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «απογευματινές ώρες της 08.04.2026 κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τελωνειακής Υπηρεσίας μετά την άφιξη ημεδαπού από χώρα του εξωτερικού στον Αερολιμένα Χανίων, βρεθήκαν επιμελώς κρυμμένα στις αποσκευές του και κατασχέθηκαν:
• 8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια
• 2 κορμοί πυροβόλων όπλων
• 4 συσκευές γαιοεντοπισμού

Επίσης ανευρέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί δήλωση στις Τελωνειακές Αρχές από τις οποίες επίσης δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό των 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων Αμερικής για περαιτέρω διερεύνηση περί του νομίμου της κατοχής.

Πρωινές ώρες χθες (09.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χανίων όπου βρεθήκαν και κατασχέθηκαν :
• επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου,
• φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο
• εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένο σε φακό.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»

