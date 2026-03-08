Χανιά: Σύλληψη 57χρονου – Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη προχθές (06.03.2026) στα Χανιά, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ «από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 57χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα Σύλληψης του κ. Ανακριτή του β’ Ανακριτικού Γραφείου Χανίων για Νομοθεσία Περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή»