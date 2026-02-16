Χανιά: Σύλληψη 42χρονου μετά από τροχαίο – Επεσε σε προαύλιο χώρο καταλύματος και σταθμευμένο όχημα

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά ένας 42χρονος άντρας κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 42χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, κατελήφθη να έχει εισέλθει με το όχημά του σε προαύλιο χώρο καταλύματος ημεδαπού προξενώντας υλικές ζημιές στον προαύλιο χώρο και σε σταθμευμένο εντός αυτού Ι.Χ.Φ. οχήματος.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.