Χανιά: Σύλληψη 42χρονου για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της συζύγου του

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άντρα προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του.
Κατά πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι τα τελευταία χρόνια ο σύζυγός της την κακοποιεί λεκτικά και σωματικά με το τελευταίο περιστατικό να σημειώνεται τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου.
Όπως κατήγγειλε η 35χρονη, ο 42χρονος την εξύβρισε, την χτύπησε και προσπάθησε να έρθει να συνευρεθεί μαζί της παρά την θέληση της ίδιας.
Ο 42χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
Στη σύλληψη ενός 42χρονου άντρα προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του.
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