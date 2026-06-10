Χανιά: Σύλληψη 42χρονου για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της συζύγου του

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άντρα προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του.

Κατά πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι τα τελευταία χρόνια ο σύζυγός της την κακοποιεί λεκτικά και σωματικά με το τελευταίο περιστατικό να σημειώνεται τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου.

Όπως κατήγγειλε η 35χρονη, ο 42χρονος την εξύβρισε, την χτύπησε και προσπάθησε να έρθει να συνευρεθεί μαζί της παρά την θέληση της ίδιας.

Ο 42χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.