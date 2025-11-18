Χανιά: Σύλληψη 34χρονου εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 34χρονος αλλοδαπός διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μεταμεσονύκτιες ώρες της 16.11.2025 πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τεσσάρων μηνών, για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.