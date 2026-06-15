Χανιά: Σύλληψη 26χρονου για τη διακίνηση μεταναστών

Τη σύλληψη 26χρονου από το Σουδάν για τη διακίνηση μεταναστών, ανακοίνωσε το Λιμενικό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι 29 αλλοδαποί (28 άνδρες και 1 γυναίκα) περισυλλέχθηκαν από ένα παραπλέον δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Δανίας και ακολούθως, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος νοτίου Σουδάν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του Ν.3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του Ν.5275/26 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους.