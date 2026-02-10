Χανιά: Συλλαλητήριο για τα εργασιακά

Νέο κάλεσμα σε συλλαλητήριο την Τετάρτη 11/2 στις 6:30 μ.μ στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, έγινε από σωματεία των Χανίων.

Μετά το Σωματείο Επισιτισμού, κάλεσμα στην ίδια κινητοποίηση απηύθυνε το Συνδικάτο τροφίμων και ποτών Νομού Χανίων το οποίο με τη σχετική ανακοίνωσή του, «καταδικάζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει ταφόπλακα στις διεκδικήσεις μας για κλαδικές συμβάσεις προχωρώντας στην κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου “Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας”».

Το συνδικάτο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η “Κοινωνική Συμφωνία” «διατηρεί όλους τους μνημονιακούς νόμους και κύρια τη δυνατότητα της κυβέρνησης να καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού, μεγαλώνει τα εμπόδια για την υπογραφή ΣΣΕ σε μια επιχείρηση ή έναν κλάδο, εξασφαλίζει την εξαίρεση από τις κλαδικές ΣΣΕ, που έχουν επεκταθεί, α) επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν «οικονομικά προβλήματα» και β) άλλων περιπτώσεων επιχειρήσεων, που εξειδικεύονται με Υπουργική Απόφαση, δίνει ρόλο “πορτιέρη” στη ΓΣΕΕ, να παρεμβαίνει δηλαδή σε μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες λειτουργίες των συνδικάτων, τη διαμόρφωση και τη σύναψη κλαδικών ΣΣΕ», κ.α.