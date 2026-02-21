Χανιά: Συγκίνηση στο τρισάγιο για πεσόντες αστυνομικούς – Μίλησαν συγγενείς θυμάτων

1 από 2

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας, το πρωί του Σαββάτου στο μνημείο πεσόντων το οποίο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πεσόντες Χανιώτες αστυνομικούς Ανθυπαστυνόμο Ευστάθιο Λαζαρίδη, Υπαστυνόμο Α΄ Μιχαήλ Σπανουδάκη, Αρχιφύλακα Αντώνιο Λουπασάκη και Αρχιφύλακα Στυλιανό Μπερτσουλάκη.

Μάλιστα στη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Ευστάθιου Λαζαρίδη του οποίου στη μνήμη έγινε ονοματοδοσία τμήματος της οδού Αντωνιάδου στην ανατολική πλευρά του Αστυνομικού Μεγάρου.

Η Μαρία Λαζαρίδη, σύζυγος του πεσόντος Στάθη Λαζαρίδη ανέφερε:

«Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Επειδή όλοι είναι ήρωες, όπως ήταν και ο Στάθης μου θα ήθελα κάποιος να βάλει τον εθνικό ύμνο» είπε και κατευθύνθηκε στο μνημείο.

Ο αδελφός του Μιχαήλ Σπανουδάκη τόνισε: «Εσείς ήσασταν και θα είστε τα λαμπερά αστέρια που θα οδηγείτε τον ανθρώπινο κόσμο ανάμεσα στην αιωνιότητα προς την ονειρεμένη ανθρωπιστικότερη εξέλιξη. Εσείς που προχωρήσατε ως το θάνατο για να στηρίξετε τη δική μας ζωή, τη δική μας ύπαρξη…».

Η αδελφή του πεσόντος, Αντωνίου Λουπασάκη, ευχαρίστησε την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που «τιμούν την μνήμη των συναδέλφων τους» και όλων όσοι παρέστησαν, «γιατί όπως λέει και ο ποιητής: Τότε πεθαίνουν οι νεκροί, όταν ξεχνιούνται».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Χανίων Στέλιος Σεληνιωτάκης υπογράμμισε:

«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, δηλώνουμε σήμερα ότι η μνήμη των πεσόντων δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τελετή. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα τρισάγιο, ένα στεφάνι, μια φωτογραφία. Η πραγματική τιμή στους πεσόντες είναι: Η ουσιαστική θωράκιση του αστυνομικού. Ο σύγχρονος εξοπλισμός. Η επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών. Η εκπαίδευση που προστατεύει ζωές και η έμπρακτη στήριξη των οικογενειών τους.

Κάθε συνάδελφος που βγαίνει για υπηρεσία πρέπει να γνωρίζει ότι το κράτος έχει κάνει ότι είναι δυνατό για να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι του. Δεν ζητάμε προνόμια… άλλωστε ποτέ δεν τα είχαμε. Ζητάμε προστασία, ζητάμε σεβασμό, ζητάμε ασφάλεια για αυτούς που καθημερινά παρέχουν ασφάλεια. Κανένας άλλος εργασιακός χώρος σαν τον δικό μας δεν έχει τόσες απώλειες ανθρώπων, Ανθρώπων που φόρεσαν τη στολή της Ελληνικής Αστυνομίας αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο. Που έδωσαν όρκο τιμής και τον τήρησαν μέχρι τέλος…».

Από μεριάς του ο τέως πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών και σήμερα δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, επεσήμανε τα εξής: «Δεκάδες συνάδελφοι μας αστυνομικοί κάθε βαθμού και υπηρεσίας έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους από σφαίρες, τροχαία δυστυχήματα, τρομοκρατικές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονίες, συμπλοκή με κακοποιούς, ακόμα και συμπλοκές ένοπλες ή άλλες. Η ασφάλεια της πατρίδας μας και των κοινωνιών στις οποίες υπηρετούμε έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι περνάει σε πρώτο ρόλο στη μαρκίζα της ζωής των αστυνομικών που ενίοτε δέχονται είτε παράπονα, είτε το μένος ή ακόμη και τη χλεύη από ανθρώπους που παρασύρονται από παραπληροφόρηση και υπερβολές».

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Γεώργιος Δούκης υποστράτηγος τόνισε: «Η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση δεν είναι μόνο μια πράξη μνήμης, είναι μία υπενθύμιση, είναι μία σιωπηλή αλλά ισχυρή υπενθύμιση του τι σημαίνει να υπηρετείς στην κοινωνία με αφοσίωση, με αυταπάρνηση, με πίστη σε αξίες που δεν είναι θεωρητικές αλλά δοκιμάζονται καθημερινά στην πράξη. Ο όρκος του αστυνομικού δεν είναι μια τυπική διαδικασία, είναι μια δέσμευση ζωής, μια υπόσχεση υπεράσπισης της νομιμότητας, της ασφάλειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ταξίαρχος, Κανέλλος Νικολάου επεσήμανε ότι «από το 1984 που έγινε η ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας έως και σήμερα έχουμε εκατόν εξήντα έναν (161) νεκρούς αστυνομικούς εν ώρα καθήκοντος οι οποίοι ήταν η συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, ένοπλων συμπλοκών, τροχαίων και άλλων ατυχημάτων εν ώρα υπηρεσίας. Ο απολογισμός αυτός καταδεικνύει ότι καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία, οι Έλληνες αστυνομικοί δίνουν μάχη, πολεμούν, δίνουν μάχη για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια. Η μάχη έναντι των εγκληματιών, έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, έναντι της παραβατικότητας είναι σκληρή. Οι 161 συνάδελφοί μας, πιστοί στον όρκο τους στο καθήκον, στο σύνταγμα θυσίασαν την ίδια τη ζωή τους».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη σημείωσε ότι «η τιμή που αποδίδουμε σήμερα στους πεσόντες αστυνομικούς αφορά τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το καθήκον, τη δημόσια ευθύνη και τη λειτουργία του κράτους».

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης επεσήμανε: «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των πεσόντων αστυνομικών που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος δίνοντας τη ζωή τους για να προστατέψουν τη δική μας ζωή, τη δική μας περιουσία, τη δική μας τιμή και ασφάλεια και οφείλουμε με ότι δυνάμεις έχουμε και όσο μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων αυτών και βέβαια να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες αυτές…».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής υπογράμμισε: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, της κοινωνικής ειρήνης, της κοινωνικής συνοχής δεν είναι αυτονόητα πράγματα, επιτυγχάνονται με κόπο, με προσήλωση, με αίσθηση καθήκοντος και καμιά φορά απαιτούν και την υπέρτατη θυσία όπως έγινε και με τους ανθρώπους αυτούς που τιμούμε τη μνήμη τους».