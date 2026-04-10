Χανιά: Συγκίνηση στο Νοσοκομείο – Περιφορά του Επιταφίου εκεί όπου δίνεται η μάχη για τη ζωή

Σε κλίμα συγκίνησης τη Μεγάλη Παρασκευή, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», διοίκηση, προσωπικό και ασθενείς βίωσαν μια από τις πιο φορτισμένες και κατανυκτικές στιγμές του χρόνου.

Οπως σημειώνει ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, “στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νοσοκομείου τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου, παρουσία της Διοικησης του Νοσοκομείου, του Βουλευτού κ Μαρκογιαννάκη του Δημάρχου Χανίων κ. Σημανδηράκη του Συλλόγου Εργαζομένων και της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως πλήθους εργαζομένων, ασθενών και συνοδών.

Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στους χώρους του Νοσοκομείου – στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στο Ακτινοδιαγνωστικό, στο ΤΕΠ και σε άλλες μονάδες – εκεί όπου καθημερινά δίνεται η μάχη για τη ζωή.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη… σε βλέμματα, σε σιωπές, σε προσευχές.

Σε έναν χώρο που ο πόνος και η ελπίδα συνυπάρχουν, η σημερινή ημέρα μάς θύμισε πόσο βαθιά ανθρώπινη είναι η αποστολή όλων όσοι υπηρετούν το Νοσοκομείο.

Με σεβασμό και συγκίνηση. Για τον άνθρωπο. Πάντα”.