Χανιά: Συγκίνηση στο Νοσοκομείο – Περιφορά του Επιταφίου εκεί όπου δίνεται η μάχη για τη ζωή

Γιάννης Λυβιάκης
Σε κλίμα συγκίνησης τη Μεγάλη Παρασκευή, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», διοίκηση, προσωπικό και ασθενείς βίωσαν μια από τις πιο φορτισμένες και κατανυκτικές στιγμές του χρόνου.

Οπως σημειώνει ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, “στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νοσοκομείου τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου, παρουσία της Διοικησης του Νοσοκομείου, του Βουλευτού κ Μαρκογιαννάκη του Δημάρχου Χανίων κ. Σημανδηράκη του Συλλόγου Εργαζομένων και της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως πλήθους εργαζομένων, ασθενών και συνοδών.

Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στους χώρους του Νοσοκομείου – στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στο Ακτινοδιαγνωστικό, στο ΤΕΠ και σε άλλες μονάδες – εκεί όπου καθημερινά δίνεται η μάχη για τη ζωή.
Η συγκίνηση ήταν διάχυτη… σε βλέμματα, σε σιωπές, σε προσευχές.

Σε έναν χώρο που ο πόνος και η ελπίδα συνυπάρχουν, η σημερινή ημέρα μάς θύμισε πόσο βαθιά ανθρώπινη είναι η αποστολή όλων όσοι υπηρετούν το Νοσοκομείο.

Με σεβασμό και συγκίνηση. Για τον άνθρωπο. Πάντα”.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

