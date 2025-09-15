menu
Χανιά: Συγκέντρωση φοιτητών ενάντια στην αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 18/9 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, αποφάσισαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Εστιών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχοπ) του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς με βούλευμα το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας έκανε αποδεκτή την αίτηση για εφ’ όρου απόλυση λόγω υγείας του αρχηγού της  οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” Νίκου Μιχαλολιάκο.

Στον Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός και ο όρος να δίνει το «παρών» στο οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια. Είχε καταδικαστεί πρωτόδικα ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια φυλάκισης.

Στην απόφαση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι φοιτητικοί σύλλογοι Εστιών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων χαρακτηρίζουν την αποφυλάκιση«τεράστια πρόκληση για το λαό και τη νεολαία που με μαζικό αγώνα έστειλαν τους εγκληματίες στη φυλακή» και, μεταξύ άλλων, προσθέτουν:

«Είναι εξοργιστικό, τις ημέρες που συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των φασιστικών ταγμάτων εφόδου της στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και λίγες ήμερες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα να παίρνεται μια τέτοια απόφαση.

Δεν υπάρχει δικαιολογία! Τα περί «λόγων υγείας» είναι προσχηματικά αφού δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Επίσης, οιφοιτητικοί σύλλογοι Εστιών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή τους:  «Στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης. Τέτοια ήταν η απρόκλητη και δολοφονική επίθεση που έγινε συνδικαλιστές-φοιτητές, εκλεγμένους στα Δ.Σ. των Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλη της ΚΝΕ. Αντίστοιχα επίθεση είχαμε στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστοειδών απέναντι σε μετανάστες εργάτες, η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου».

