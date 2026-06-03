Χανιά: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το εργατικό δυστύχημα

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Τετάρτης έξω από super market στους Αγίους Αποστόλους που τη Δευτέρα το απόγευμα σημειώθηκε εργατικό δυστύχημα.

Μέλη του “Συνδικάτου Οικοδόμων” βρέθηκαν στο χώρο που έχασε τη ζωή ο συνάδελφος τους καταγγέλλοντας τα “ελλιπή μέτρα ασφάλειας από τους εργοδότες, την ανυπαρξία ελέγχων από την υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας”.

Παράλληλα προχώρησαν σε μια σειρά από αιτήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στην οικοδομή .