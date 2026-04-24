Χανιά: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις κατεδαφίσεις στη Γαύδο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατεδάφιση καλυβών – παραπηγμάτων στη Γαύδο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από το δημαρχείο Χανίων.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αστυνομική επιχείρηση, σημείωσαν ότι στις καλύβες έμεναν άστεγοι ενώ ξεκαθάρισαν ότι τα παραπήγματα δεν είχαν ίχνους τσιμέντου αλλά ήταν με φερτά υλικά από τη θάλασσα, με πέτρες και πηλό.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, το μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Γαύδο, πρώην δήμαρχος της νήσου, Γκέλη Καλλίνικου, τόνισε ότι «η Γαύδος αποτελεί ένα προορισμό τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Παραμένει ένα παρθένο νησί που η φύση του καλεί τον κόσμο που θέλει ήρεμες διακοπές. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που είδαμε ΜΑΤ στη Γαύδο για να ξηλώσουν 5-10 παράνομες παράγκες αν τις θεωρούμε παράνομες γιατί ο νόμος προστατεύει κάποιον άστεγο ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα πρόχειρο κατάλυμα για να επιβιώσει».

Σύμφωνα με την ίδια, στα συγκεκριμένα παραπήγματα διέμεναν άστεγοι «που δεν έχουν ούτε χρήματα, ούτε εισοδήματα, ούτε κάπου αλλού να μείνουν. Αγαπούν το νησί, φροντίζουν την παραλία. Ακόμα και μετά την απομάκρυνση των ΜΑΤ η πρώτη τους κίνηση ήταν να αρχίσουν να καθαρίζουν τα σπασμένα».

Η κα Καλλίνικου υποστήριξε ότι αρκετοί έχουν φύγει από τη Γαύδο με τον πληθυσμό της νήσου το φετινό χειμώνα να είναι στους 35 με 40 κατοίκους. Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της δικής της θητείας στον Δήμο Γαύδου «είχαμε κάνει έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό με συμμετοχικές διαδικασίες. Δηλαδή οι σχεδιαστές του της ανάπτυξης του νησιού ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που μένανε στην παραλία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κα Καλλίνικου εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρακτική της σημερινής δημοτικής αρχής της Γαύδου, ενώ ξεκαθάρισε ότι «στα παραπήγματα δεν υπήρχε τίποτα σταθερό. Ήταν όλα με φερτά υλικά από τη θάλασσα τοποθετημένα με πέτρες και πηλό». Τέλος, έθεσε ερωτήματα για τους εκλογικούς καταλόγους της νήσου λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ενώ αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός όλο μειώνεται, ο εκλογικός κατάλογος όλο και μεγαλώνει».