Χανιά: Στον μουσικό κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη – Εργα στο πιάνο από ταλαντούχα παιδιά (φωτ. και βίντεο)

Ενα “ταξίδι” στον μουσικό κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη συντελέστηκε το βράδυ της Τρίτης στο ομώνυμο θέατρο στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Στο πλαίσιο του “Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025” ο αρχιμουσικός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Μύρωνας Μιχαηλίδης μίλησε για το έργο του μεγάλου συνθέτη και στη συνέχεια μαθητές του Βενιζέλειου Ωδείου απέδωσαν μουσικά του έργα.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, «στη βιωματική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη συμπαντική αρμονία». Ο ίδιος ο κ. Μιχαηλίδης, μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα”, ανέφερε ότι «ο Μίκης Θεοδωράκης είναι περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα για τα πανέμορφα τραγούδια του, τα γνωστά του μπαλέτα, τη μουσική στον κινηματογράφο όπως η μουσική για την ταινία: “Ζορμπάς”, αλλά πέραν αυτών έχει έναν τεράστιο πλούτο μουσικής η οποία είναι ήδη σε πολύ υψηλή θέση στην αντίληψη και την κρίση των ευρωπαικών χωρών».

«Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα είναι παντελώς ανεξερεύνητο και είναι πρόκληση για όλους μας αλλά και ευθύνη στις επόμενες γενιές να το αναδείξουμε».

Στο μουσικό μέρος της βραδιάς, ο πρόεδρος του Βενιζέλειου Ωδείου, Γιάννης Αντωνογιαννάκης, σημείωσε ότι μαζί με τους μαθητές του Ωδείου, «έχουμε κοντά μας δύο σπουδαία ταλέντα του πιάνου που επισκέφτηκαν πρώτη φορά το Ωδείο στον διαγωνισμό πιάνου: “Αλίκη Βατικιώτη” που ήταν αφιερωμένος στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μίκη. Πρώτευσαν τα παιδιά».

Είναι ο Εμμανουήλ Κουτσάκης από τη Θεσσαλονίκη που κατάγεται από την Κρήτη και ο Ορφέας – Μάριος Χριστονάκης από το Ρέθυμνο. Τα παιδιά απέδωσαν στο πιάνο πρελούδια του Μίκη ενώ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκαν στην αγάπη τους για τη μουσική.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν μουσικά η Αρετούσα Κολλίτζα, πιάνο και ο Λεωνίδας Μανωλακάκης, μπουζούκι, ο Γρηγόρης Βιτσιλάκης, πιάνο και οι Γιάννης Κόλιας, Νικόλας Περδικάκης, τραγούδι . Η διδασκαλία ήταν από τη Δέσποινα Δρακάκη.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται έως τις 14 Σεπτεμβρίου η έκθεση «Με την απόσταση του χρόνου» στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Η δίγλωσση έκθεση περιλαμβάνει σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες από τη ζωή του κορυφαίου συνθέτη και πολιτικού: την πορεία ειρήνης του Μαραθώνα με τους Λαμπράκηδες, τις συναυλίες για την Κύπρο, την πολιτική του δράση, το μουσικό του έργο, συνεντεύξεις, τη φιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, στιγμές με συνεργάτες, φίλους και την οικογένειά του.