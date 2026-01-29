Χανιά: Στον εισαγγελέα οι πέντε για την κάνναβη και την κοκαΐνη

1 από 2

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την νέα υπόθεση με ναρκωτικά στα Χανιά. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τέσσερις άνδρες ηλικιών, 59, 33, 22 και 21 ετών και μια γυναίκα 35 χρονών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, την Τετάρτη σε έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούν (στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων) βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 24 κιλά και 259,2 γραμμάρια κάνναβη, 849,7 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 8.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 5 ζυγαριές ακριβείας, 4 συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες, καταγραφικό μηχάνημα, 8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή, 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Επίσης κατασχέθηκαν -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»