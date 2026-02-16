Χανιά: Στον Αντιπεριφερειάρχη ο διοικητής Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή επισκέφθηκε (όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αντιπεριφέρεια), την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 ο Διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών Αλεξιπτωτιστών, Ταξίαρχος Αλέξανδρος Γκρέμος, συνοδευόμενος από τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Γεώργιο Εμμ. Θεοδώρου, Διοικητή της 1ης Μοίρας Καταδρομών στο Μάλεμε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής, ενώ ειδική αναφορά έγινε στη σημασία του συντονισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Με την ευκαιρία, ο κ. Καλογερής ευχαρίστησε τους διοικητές για την άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα, σε όλα τα επίπεδα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων.