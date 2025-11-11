menu
Τοπικά

Χανιά: Στο τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η υπόθεση Αφράτη

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Δικαιοσύνη για την υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος του Μανώλη Αφράτη, ζητούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και συνδικαλιστικοί φορείς που συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.
Κατηγορούμενος στο τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας που εργαζόταν ο 38χρονος Μ. Αφράτης που έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2020 σε επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο ως οδηγός – υπάλληλος φορτηγού γαλακτοκομικής εταιρείας. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ όπως αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης σε πρώτο βαθμό το δυστύχημα οφειλόταν σε έλλειψη συντήρησης του φορτηγού καθώς κατά την διάρκεια της οδήγησης έσπασαν τα φρένα του οχήματος.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας του 38χρονου. Η μητέρα κρατούσε στα χέρια τη φωτογραφία του 38χρονου και επεσήμανε πως “δεν έλαβα μια συγνώμη, ένα συγνώμη” και ότι ο γιος της συχνά τής έλεγε για το πρόβλημα που παρουσίαζαν οχήματα της εταιρείας.

Ακολούθησε ο αδελφός του 38χρονου που ανέφερε πως το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να φρενάρει καθώς το σύστημα πέδησης ήταν φθαρμένο.
Στη συνέχεια, έδειξε καλώδιο λέγοντας πως ένα σύγχρονο κοστίζει 25 ευρώ και μίλησε για ανύπαρκτο τεχνικό έλεγχο του φορτηγού που οδηγούσε ο αδελφός του. Υποστήριξε επίσης πως η άδεια του οχήματος ήταν ψυκτικό μηχάνημα και όχι για αυτοκίνητο μεταφοράς και πόρτες που άνοιγαν με σκοινί και για καδρόνι που συγκρατούσε το κάθισμα του οδηγού!

