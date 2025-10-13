Χανιά: Στο νοσοκομείο 15χρονη που εντοπίστηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μια ανήλικη κοπέλα, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη και υπό την επήρεια μέθης στο κέντρο των Χανίων.

Ειδικότερα, η ανήλικη βρέθηκε γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα να είναι ξαπλωμένη στο πάρκο ειρήνης και φιλίας στα Χανιά και χτυπημένη, καθώς όπως ανέφερε η ίδια είχε πέσει από τα σκαλιά λόγω μέθης. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Το περιστατικό διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η μητέρα της, 41χρονη από τη Ρουμανία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.