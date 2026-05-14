Χανιά: Στο Μουσείο της Εθνικής ο Γιώργος Καραγκούνης

»∆εκάδες µικροί και µεγάλοι θυµήθηκαν την κορυφαία στιγµή του ελληνικού ποδοσφαίρου µε την υπογραφή του αρχηγού

Αν και πέρασαν 14 χρόνια από τα εγκαίνια του Μουσείου της εθνικής, παρουσία του Γιώργου Καραγκούνη και 22 ολόκληρα από την εποποιία στα γήπεδα της Πορτογαλίας η µεγάλη προσέλευση µικρών -κυρίως- αλλά και µεγαλύτερων φιλάθλων χθες το απόγευµα µε την ευκαιρία της καθόδου ξανά του αρχηγού στα Χανιά έδειχνε ότι το EURO 2004 παραµένει ζωντανό στη µνήµη και θα αποτελεί πάντα µία επιτυχία σταθµό.

Ενώ σηµατοδότησε και µία χρυσή δεκαετία για την εθνική µας που έδωσε το «παρών» σε 4 κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις έως και το 2014 και από τότε πασχίζει να επιστρέψει.

Εκατοντάδες ήταν τα αυτόγραφα που υπέγραψε και κάποια από αυτά σε ξένους επισκέπτες της πόλης µας που βρέθηκαν χθες στην οδό Τσουδερών.

Ο ίδιος ο Καραγκούνης µίλησε για τη χαρά που αισθάνεται βλέποντας τα νέα ειδικά παιδιά να ζητάνε αυτόγραφο παρότι ουσιαστικά έχουν ακούσει και όχι ζήσει τη χρυσή αυτή περίοδο: «Βλέπουµε νέα παιδιά και οικογένειες που έρχονται στο Μουσείο, είναι όµορφο που έρχονται για την εθνική οµάδα, είναι µία όµορφη εικόνα κάθε φορά που βρισκόµαστε εδώ στα Χανιά»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την οικογενειακή παράδοση καθώς πριν λίγες µέρες αναδείχθηκε πρωταθλητής µε την Κ17 του Παναθηναϊκού ο γιος του Χριστόφορος που υπέγραψε φέτος επαγγελµατικό συµβόλαιο µε τους ”πράσινους” είπε ότι χρειάζεται διαρκή προσπάθεια από αυτά τα νέα παιδιά για να εκπληρώσουν τα όνειρα τους, να ανταµειφθούν οι κόποι τους, και να αναδειχθεί έτσι το όποιο ταλέντο διαθέτουν. «Τα νέα παιδιά να έχουν όνειρα για να πετύχουν πράγµατα πρώτα µε τις οµάδες τους και µετά µε την εθνική, την αγαπηµένη όλων µας» πέρασε το µήνυµα.

Αλλωστε θυµήθηκε ότι στα Χανιά εκτός από τον αγώνα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας που είχε δώσει µε αντίπαλο την Ιωνία -για τον οποίο γράψαµε χθες- έχει παίξει και ένα από τα πρώτα παιχνίδια µε την εθνική νέων τότε την δεκαετία του ‘90 µε αντίπαλο τη Γερµανία που είχε λήξει ισόπαλο 2-2.

Ο πρόεδρος του Γαλανόλευκου Φάρου Νίκος Φλέκκας υπενθύµισε ότι το Μουσείο ξεκίνησε πριν 14 χρόνια και το είχε εγκαινιάσει και τότε ο µεγάλος αρχηγός της εθνικής σε χώρο που παραχώρησε ο ∆ήµος και ο τότε δήµαρχος Μανώλης Σκουλάκης.

«Τότε είχαµε 200 εκθέµατα και σχεδόν όλα αφορούσαν την εθνική µας ενώ σήµερα έχουµε φθάσει τα 4000 και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν µε άλλες εθνικές οµάδες. Για τον λόγο αυτό και εδώ και πολλά χρόνια ψηφιζόµαστε ως νούµερο ένα αξιοθέατο για τα Χανιά στο Tripadvisor. Πάντα µε δωρεάν είσοδο δεχόµαστε δεκάδες έως εκατοντάδες επισκέψεις καθηµερινά και είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο παρότι κλείνουµε στις 22:00 συχνά παραµένουµε εδώ στο χώρο µέχρι τις 01:00 λόγω της αθρόας προσέλευσης των επισκεπτών της πόλης» δήλωσε χαρακτηριστικά.