Χανιά: Στο επίκεντρο ημερίδας τα δικαιώματα των παιδιών – Συμμετείχε η UNICEF

«Το μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται πάντα από σεβασμό για τα παιδιά και οφείλει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους».

Αυτό τονίζει ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γασάν Χαλίλ, ο οποίος πραγματοποίησε εισαγωγική ομιλία σε επιμορφωτική ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα: «Τα δικαιώματα του παιδιού στο Νηπιαγωγείο».

Η ημερίδα οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης 2ης Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με την UNICEF, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια για τα δικαιώματα των παιδιών και το ρόλο των νηπιαγωγών.

Σε δήλωσή του στα “Χανιώτικα νέα”, ο κ. Γασάν Χαλίλ, σημειώνει:

«Συγχαίρουμε το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για αυτή την εξαιρετική δράση σήμερα. Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής ήρθαν να συζητήσουν τα Δικαιώματα του Παιδιού και τους τρόπους με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει την προσέγγιση που βασίζεται στα Δικαιώματα του Παιδιού. Το μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται πάντα από σεβασμό για τα παιδιά και οφείλει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Αυτό συζητήσαμε σήμερα και αυτό θα πάρουν μαζί τους οι εκπαιδευτικοί για να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους».