Χανιά: Στο επίκεντρο ημερίδας η βαρηκοΐα και η υπνική άπνοια

Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας και η επακόλουθη θεραπεία, βελτιώνει τη ποιότητα ζωής των παιδιών και των ενηλίκων.

Αυτό τονίστηκε το Σάββατο στην 9η Επιστημονική Ημερίδα της ΩΡΛ Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο Μεγάλο Αρσενάλι με θέμα: «Βαρηκοϊα και υπνική άπνοια σε παιδιά και ενήλικες».

Οπως επισημάνθηκε, «δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού γύρω από τη βαρηκοΐα. Πρέπει να απευθυνόμαστε έγκαιρα στους κατάλληλους ειδικούς».

Η ημερίδα είχε στο επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία με ιδιαίτερη έμφαση στις διαταραχές ακοής και την υπνική άπνοια.

Οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν στον νεογνικό και παιδικό έλεγχο ακοής, τη γενετική της παιδικής βαρηκοΐας, τη λογοθεραπευτική παρέμβαση, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους ακουστικής αποκατάστασης σε παιδιά και ενήλικες.

Οπως μας είπε ο πρόεδρος της ημερίδας, διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων Ευκλείδης Πρώιμος, στα βασικά θέματα της ημερίδας ήταν η βαρηκοΐα και η αποφρακτική υπνική άπνοια σε παιδιά και ενήλικες.

«Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι η δυσκολία της αναπνοής κατά τον ύπνο που μας δημιουργεί το ροχαλητό και άλλα προβλήματα: ταχυκαρδία, κακή ποιότητα ύπνου, ημερήσια κόπωση».

Ο κ. Πρώιμος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι έντονο και στα παιδιά «και περισσότερο σχετίζεται με υπερτροφία των αμυγδαλών και των αδενοειδών ή με άλλα σύνδρομα τα οποία όμως είναι σπανιότερα, συνήθως οφείλεται σε υπερτροφία των αμυγδαλών και των αδενοειδών και κακή αναπνοή από τη μύτη».

Ο ίδιος υπογράμμισε στόχος της ημερίδας ήταν «η ευαισθητοποίηση των του κόσμου για έγκαιρη διάγνωση και γρήγορη αντιμετώπιση. Δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού γύρω από τη βαρηκοΐα. Πρέπει να απευθυνόμαστε έγκαιρα στους κατάλληλους ειδικούς για να διαγνώσουμε το πρόβλημα γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε μία εξατομικευμένη αντιμετώπιση που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα το λύσει σε μεγάλο βαθμό».

Σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν στατιστικά για το ποσοστό των ανθρώπων με βαρηκοΐα αλλά

τα παγκόσμια ποσοστά είναι πολύ υψηλά «και ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί παραπάνω για να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα προς όφελος της ποιότητα ζωής των ασθενών».

Για τη βαρηκοϊα στα παιδιά, ο κ. Πρώιμος σημείωσε ότι πολλά περιστατικά έχουν ως αιτία

γενετικά σύνδρομα αλλά «υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αναγνώρισης και έγκαιρης διαχείρισης που βελτιώνει και αλλάζει τη ζωή των παιδιών. Με τη γέννηση του παιδιού πρέπει να γίνεται το screening test και ο έλεγχος για να μπορούν να διαγνωστεί έγκαιρα το έγκαιρα το πρόβλημα και να λάβει το παιδί την κατάλληλη θεραπεία».

Στο Νοσοκομείο Χανίων «υπάρχει ειδικό ιατρείο στο οποίο απευθύνεται πάρα πολύς κόσμος, έχουμε επίσης το πρόγραμμα της ανίχνευσης παιδικής βαρηκοΐας και γίνεται έλεγχος σε όλα τα παιδιά», συμπλήρωσε ο κ. Πρώιμος.