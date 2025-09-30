Χανιά: Στο αυτόφωρο γονέας για εκφοβισμό εκπαιδευτικών

Στο αυτόφωρο δικαστήριο στα Χανιά θα γίνει την Τετάρτη η δίκη γονέα που συνελήφθη μετά από μήνυση εκπαιδευτικών για εκφοβισμό.

Σε κάλεσμά του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων καλεί τα μέλη του στα Δικαστήρια στις 1/10/2025 στις 14:00, καθώς, όπως αναφέρει, «εκδικάζεται η υπόθεση της απαράδεκτης συμπεριφοράς γονέα απέναντι σε συναδέλφους (εκδίκαση αυτοφώρου διαδικασίας ύστερα από μήνυση των συναδέλφων κατά του γονέα)».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γονέας φέρεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να απείλησε εκπαιδευτικούς του σχολείου ενώ κατηγορείται για διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της ενδοχώρας, στο Σέλινο.