Χανιά: Στις Μουρνιές μεταφέρεται ο απολυμαντικός σταθμός από τον Ταυρωνίτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι τέσσερις απολυμαντικοί σταθμοί στη Π.Ε. Χανίων, με μία διαφορά ότι από την Δευτέρα 16-3-2026 αντί για το κόμβο του Ταυρωνίτη το απολυμαντικό σημείο μεταφέρθηκε στις Μουρνιές, δυτικά του Νοσοκομείου Χανίων, πριν από το νεκροταφείο Μουρνιών.

Έτσι οι απολυμαντικοί σταθμοί που λειτουργούν είναι:
1. Στο κόμβο Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα).
2. Στις Μουρνιές, δυτικά του Νοσοκομείου Χανίων, πριν από το νεκροταφείο Μουρνιών.
3. Κάτω από το κόμβο των Βρυσσών (στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου) και
4. Στο Βουβά Σφακίων (μέσα στο χώρο του Συνεταιρισμού).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «μετά την απολύμανση χορηγείται Βεβαίωση Απολύμανσης η οποία διατηρείται στο όχημα και επιδεικνύεται υποχρεωτικά στο τόπο προορισμού του οχήματος ή σε οποιοδήποτε έλεγχο στο δρόμο.

Kαλούμε όλους του εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, μεταφορείς, υπεύθυνους σφαγείων, πωλητές ζωοτροφών κλπ σε συνάντηση τη Παρασκευή 27-3-2026 στις 12:30 μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χανίων, για να μιλήσουμε για την Ευλογιά, τις απολυμάνσεις και τα μέτρα βιοπροφύλαξης, καθώς και τον Αφθώδη Πυρετό μετά το 1ο κρούσμα στη Λέσβο»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

