Χανιά: Στις Μουρνιές μεταφέρεται ο απολυμαντικός σταθμός από τον Ταυρωνίτη

Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι τέσσερις απολυμαντικοί σταθμοί στη Π.Ε. Χανίων, με μία διαφορά ότι από την Δευτέρα 16-3-2026 αντί για το κόμβο του Ταυρωνίτη το απολυμαντικό σημείο μεταφέρθηκε στις Μουρνιές, δυτικά του Νοσοκομείου Χανίων, πριν από το νεκροταφείο Μουρνιών.

Έτσι οι απολυμαντικοί σταθμοί που λειτουργούν είναι:

1. Στο κόμβο Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα).

2. Στις Μουρνιές, δυτικά του Νοσοκομείου Χανίων, πριν από το νεκροταφείο Μουρνιών.

3. Κάτω από το κόμβο των Βρυσσών (στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου) και

4. Στο Βουβά Σφακίων (μέσα στο χώρο του Συνεταιρισμού).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «μετά την απολύμανση χορηγείται Βεβαίωση Απολύμανσης η οποία διατηρείται στο όχημα και επιδεικνύεται υποχρεωτικά στο τόπο προορισμού του οχήματος ή σε οποιοδήποτε έλεγχο στο δρόμο.

Kαλούμε όλους του εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, μεταφορείς, υπεύθυνους σφαγείων, πωλητές ζωοτροφών κλπ σε συνάντηση τη Παρασκευή 27-3-2026 στις 12:30 μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χανίων, για να μιλήσουμε για την Ευλογιά, τις απολυμάνσεις και τα μέτρα βιοπροφύλαξης, καθώς και τον Αφθώδη Πυρετό μετά το 1ο κρούσμα στη Λέσβο»