Χανιά: Στις 17 Νοεμβρη η συνέχεια της δικής για το βιασμο του Γιάννη

Διεκόπη αργά το απόγευμα της Πέμπτης η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, στα Χανιά για το βιασμό του ανήλικου τότε Γιάννη σε χωριό του Δήμου Πλατανιά.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Νοεμβρίου με τη συνέχιση των καταθέσεων από τους μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατηγορούμενος είναι ο πατέρας του τότε ανηλίκου για συνέργεια σε πράξη βιασμού με την άσκηση βίας και ένας φίλος του 67 ετών σήμερα για την κατηγορία του βιασμού με σωματική βία σε ανήλικο και μετά ενήλικο.

Πρωτόδικα ο πατέρας είχε καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλάκιση και ο φίλος σε 15 χρόνια φυλάκισης.