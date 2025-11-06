Χανιά: Στήριξη της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ στην κινητοποίηση των υγειονομικών

Την στήριξη της στην κινητοποίηση των υγειονομικών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τα μέλη του στηρίζουν τον αγώνα των υγειονομικών και τάσσονται στο πλευρό τους.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δραματική, κλινικές υπολειτουργούν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν προ πολλού ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους εφημερεύοντας 15 μέρες τον μήνα.

Το Νοσοκομείο Χανίων αδειάζει από γιατρούς και νοσηλευτές ενώ οι ανάγκες είναι συνεχώς αυξανόμενες όπως παρατηρούμε κάθε 1η του μήνα που κλείνονται πάνω απο 1000 ραντεβού ενώ για να κάνεις αξονικό τομογράφο ή μαγνητική τομογραφία χρειάζεσαι αναμονή έξι τουλάχιστον μηνών.

Η Υγεία είναι δημόσιο αγαθό μη διαπραγματεύσιμο. Η συνεχής απαξίωση του υγειονομικού προσωπικού απο τον Υπουργό οδηγεί σε παραιτήσεις και αιμοραγία ειδικευμένου προσωπικού και στο τέλος ιδιωτικοποίηση.

Στηρίζουμε το έργο των υγειονομικών και στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια που κάνουν ωστε να παραμείνει η υγεία Δημόσιο αγαθό»