Χανιά: Στήριξη στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων

Τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που στήνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διεκδικώντας όπως επισημαίνεται τα αυτονόητα για την επιβίωσή τους στηρίζει το ΔΣ του Συνδικάτου τροφίμων και ποτών Νομού Χανίων.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση:

«Συμφωνούμε και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της φτωχής αγροτιάς και καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις διεκδικήσεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τους μεγαλέμπορους – βιομήχανους, κυβερνήσεις, ΕΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν τα αυτονόητα, την άμεση χορήγηση των ενισχύσεων όπου νόμιμα δικαιούνται που η κυβέρνηση επιμένει να μην τους χορηγεί. Την θεσμοθέτηση ελάχιστων εγγυημένων τιμών στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής έτσι ώστε οι αγροκτηνοτρόφοι να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να παράγουν φτηνά και υγιεινά προϊόντα για εμάς. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εναντιώνονται στην νεα Κ.Α.Π που τους έχει φέρει σε αυτήν την εξαθλίωση.

Είναι ξεκάθαρο ότι μονοπωλιακοί όμιλοι, βιομήχανοι και μεγαλέμποροι για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους, με εργαλεία και μοχλούς προώθησης των συμφερόντων τους τις εκάστοτε κυβερνήσεις, συνθλίβουν το εισόδημά μας, τσακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, και «στραγγαλίζουν» τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Αυτοί καρπώνονται τον ιδρώτα, τον μόχθο της εργατικής τάξης, την παραγωγή της αγροτιάς.

Η απάντηση πρέπει να είναι ο ανυποχώρητος, οργανωμένος και μαζικός κοινός αγώνας εργατών, βιοπαλαιστών αγροτών στα μπλόκα της αγροτιάς και τις πύλες των εργοστασίων!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου μας στα μπλόκα την Κυριακή 2/11 στις 19:00, όπου θα πάει το συνδικάτο μας να στηρίξει έμπρακτα τον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων».

“Ακούστε επιτέλους τους κτηνοτρόφους” προτρέπει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο δήμαρχος Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης, επισημαίνοντας πως η φωνή των κτηνοτρόφων είναι η φωνή της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας της υπαίθρου.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Εδώ και αρκετές ημέρες, οι κτηνοτρόφοι του τόπου μας βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα — έναν αγώνα όχι για προνόμια, αλλά για δικαιοσύνη.Έναν αγώνα για το αυτονόητο δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια από τον κόπο τους, να κρατούν ζωντανή τη γη και την παράδοση που όλοι τιμούμε στα λόγια, αλλά λίγοι στηρίζουμε στην πράξη.

Απέναντι στις εικόνες αποκλεισμών και αγανάκτησης των διερχομένων, ας αναρωτηθούμε:

Πόσοι από εμάς έχουμε σταθεί στη θέση τους;

Πόσοι έχουμε μετρήσει τις πληγές από το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, την αδυναμία πώλησης σε δίκαιες τιμές, τις καθυστερημένες πληρωμές, την αδιαφορία των αγορών και της Πολιτείας;

Ο κτηνοτρόφος του Αποκόρωνα δεν ζητά χάρη.

Ζητά να τον ακούσουν.

Ζητά να μπορεί να ταΐσει το κοπάδι του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να μείνει στο χωριό του χωρίς να νιώθει ξεχασμένος.

Η φωνή τους σήμερα είναι φωνή ολόκληρης της υπαίθρου.

Της καρδιάς της Κρήτης, που ματώνει, αλλά δεν υποχωρεί.

Των ανθρώπων που κάθε αυγή ξυπνούν πριν από τον ήλιο, που κρατούν τη γη μας ζωντανή, που ποτίζουν τον τόπο με ιδρώτα και αξιοπρέπεια.

Ο Δήμος Αποκορώνου στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων μας.

Με νηφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα, στηρίζουμε κάθε θεμιτή διεκδίκηση που αφορά τη δικαιότερη τιμολόγηση του γάλακτος και του κρέατος,τη στήριξη στις ζωοτροφές και στις μεταφορές,τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών παραγωγής και τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των παραγωγών χωρίς αποκλεισμούς.

Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει, όχι να αγνοήσει.Να πράξει, όχι να υποσχεθεί.

Γιατί κάθε μέρα που περνά, η αγωνία αυτών των ανθρώπων γίνεται ο καθρέφτης της αδυναμίας ενός κράτους να προστατεύσει τον παραγωγό — τον θεμέλιο λίθο της ελληνικής υπαίθρου.

Ως Δήμαρχος Αποκορώνου, απευθύνω κάλεσμα ευθύνης:

προς την Κυβέρνηση, προς τους Βουλευτές, προς όλους τους θεσμικούς παράγοντες της Κρήτης.

Να σκύψουν τώρα, ουσιαστικά και με έργα, πάνω από την πραγματικότητα των κτηνοτρόφων.

Γιατί όταν σιωπά η ύπαιθρος, χάνεται η ψυχή της Κρήτης».

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου συμπαραστέκεται και στηρίζει από τη μεριά της “το δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, που παλεύουν καθημερινά απέναντι στην πολιτική που σαρώνει το μικρομεσαίο παραγωγό προς όφελος των Εμποροβιομηχάνων. Των αγροτών που προσπαθούν να επιβιώσουν από την οικονομική ασφυξία χωρίς καμία προοπτική ενίσχυσης και βγαίνουν στους δρόμους να διεκδικήσουν μέτρα για την επιβίωσή τους”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα κυρίαρχα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς παραμένουν οξυμένα και ζωτικής σημασίας:

Το κόστος παραγωγής στα ύψη (ρεύμα, καύσιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα).

Οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων που δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα, ενώ εμείς τα αγοράζουμε πανάκριβα από τα supermarket.

Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, που δεν αποζημιώνει την πραγματική απώλεια παραγωγής κεφαλαίου.

Οι επιζήμιες επιδημίες και οι σφαγές κοπαδιών που αφήνουν εκατοντάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα.

Στην ουσία δεν υπήρξε καμία μέριμνα για εμβολιασμούς και μέτρα περιορισμού της επιδημίας της Ευλογιάς με ευθύνη του κράτους, αλλά ούτε και οι ανάλογες αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους. Αντιθέτως η κυβέρνηση μεταφέρει τις ευθύνες στους ίδιους τους παραγωγούς και επικαλείται πρόσκαιρες δυσκολίες.

Στην πραγματικότητα, με γνώμονα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στόχος είναι να αποδυναμωθούν μέχρι αφανισμού οι μικρομεσαίοι παραγωγοί και να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγους προς εκμετάλλευση και αύξηση των κερδών τους.

Οι ίδιες πολιτικές γέννησαν και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα οδηγούν σε «παύση πληρωμών» τους αγρότες.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική όμως είναι μέρος της Γενικής Πολιτικής του κέρδους που μετατρέπει σε Εμπόρευμα την Υγεία και την Παιδεία για να την ακριβοπληρώνουμε, που απογειώνει τις τιμές στην ενέργεια, τα βασικά αγαθά και τα ενοίκια, που επιβάλλει μισθούς πείνας στους εργαζόμενους, που μας αναγκάζει να δουλεύουμε ως 13 ώρες και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Γι αυτό ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας όλων μας.

Το ξέρουμε καλά ότι τίποτα δε μας χαρίζεται και μόνο με συλλογικό οργανωμένο αγώνα μπορούμε να νικήσουμε.

Οι αγρότες δεν είναι μόνοι τους!

Στηρίζουμε τα αιτήματά τους και παραμένουμε δίπλα τους μέχρι να δικαιωθούν».