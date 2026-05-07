Χανιά: Στήριξη μαθητών του Μουσικού Σχολείου

«Οχι» σε δίωξη μαθητών του Μουσικού Σχολείου, λένε σύλλογοι και πολιτικοί φορείς των Χανίων και εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα παιδιά που κλήθηκαν σε απολογία για τη συμμετοχή τους σε κατάληψη.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Χανίων, «του οποίου πολλά μέλη είναι γονείς μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, εκφράζει την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη συμπαράστασή του στους τρεις μαθητές που κλήθηκαν ως ύποπτοι να απολογηθούν στην αστυνομία για τη συμμετοχή τους σε κατάληψη τον Οκτώβριο του 2025».

Ο Σύλλογος τονίζει: «Τα παιδιά αυτά δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να σταθούν όρθια δίπλα σε έναν πατέρα που ζητούσε δικαιοσύνη για το χαμένο παιδί του στα Τέμπη. Δεν κατέστρεψαν, δεν απείλησαν, δεν παραβίασαν κανέναν χώρο. Έπραξαν με ωριμότητα, ειρήνη και ήθος που πολλοί ενήλικες θα ζήλευαν.

Ως γονείς νιώθουμε αυτό ακριβώς που νιώθουν οι οικογένειές τους: αγανάκτηση. Ντροπή για τους μεγάλους που επέλεξαν να το φτάσουν ως εδώ. Και υπερηφάνεια — ναι, υπερηφάνεια — για παιδιά που αντί να αδιαφορούν για τον κόσμο γύρω τους, επέλεξαν να νοιαστούν.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς η ειρηνική έκφραση αλληλεγγύης μπορεί να καταλήγει σε απολογία μέσα σε αστυνομικό τμήμα — σαν να μιλάμε για εγκληματίες. Αδυνατούμε να αποδεχθούμε ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του μαθητικού συμβουλίου — παιδιά εκλεγμένα από τους συμμαθητές τους — καλούνται να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος μιας συλλογικής απόφασης.

Μας προβληματίζει βαθιά το γεγονός ότι η κινητοποίηση αυτή ξεκίνησε από καταγγελία μέσα από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πρακτική της καταγγελίας και η παράδοση ονομάτων ανήλικων μαθητών στην αστυνομία μας φέρνουν στο νου εικόνες που πιστεύαμε ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Η ποινικοποίηση της μαθητικής ανυπακοής, ιδίως όταν αυτή εκφράζεται με τέτοια ευθύτητα και ηθική συνέπεια, δεν προστατεύει το σχολείο — το υπονομεύει. Δεν διδάσκει τους νέους το κράτος δικαίου — τους διδάσκει τον φόβο.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση των κατηγοριών. Ζητάμε η εκπαιδευτική κοινότητα και οι αρχές της πόλης να σταθούν στο πλευρό αυτών των παιδιών. Δηλώνουμε παρόντες και παρούσες στην ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας την ημέρα της κατάθεσής τους. Γιατί θυμόμαστε κι εμείς αυτές τις ηλικίες — και πώς είναι να πιστεύεις σε κάτι, πριν σε διδάξουν να φοβάσαι».

Η Τομεακή Οργάνωση Χανίων της ΚΝΕ τονίζει ότι

«στο πρόσωπο των τριών μαθητών και μαθητριών δικάζεται κάθε άνθρωπος που συγκλονίστηκε, πάλεψε και ακόμα αγωνίζεται για το έγκλημα στα Τέμπη και όσα συμβαίνουν καθημερινά στις ζωές μας».

Η ΚΝΕ «καλεί κάθε μαθητή και μαθήτρια, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, κάθε νέο άνθρωπο και τον λαό της πόλης να γίνει ασπίδα αλληλεγγύης στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου» και τονίζει μεταξύ άλλων:

«Την ημέρα της απολογίας τους, κάθε χώρος νεολαίας πρέπει να μετατραπεί σε χώρο αγώνα, όπως κάνανε οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου και για αυτό σήμερα κατηγορούνται. Στην απολογία όποτε και να την καλέσετε δεν θα είναι 3 μαθητές μόνο, θα είναι εκατοντάδες μαθητές και νεολαία των Χανίων!».