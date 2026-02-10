Χανιά: Στήριξη χρειάζονται τα σχολεία της ενδοχώρας – Κοινή πρωτοβουλία τριών Δήμων

Την ανάγκη στήριξης των σχολείων της ενδοχώρας και ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων περιοχών του νομού Χανίων, αναδεικνύουν οι δήμαρχοι Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου και Σφακίων μέσα από κοινό κείμενό τους.

Η πρωτοβουλία τους αφορά, συγκεκριμένα, στη στήριξη και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων δυσπρόσιτων περιοχών και την αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των εκπαιδευτικών.

Οι δήμαρχοι με ψήφισμά τους αναφέρονται στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση και ζητούν από την επίσημη πολιτεία να ενσκήψει ουσιαστικά πάνω από τα προβλήματα των εκπαιδευτικών κοινοτήτων κυρίως των δυσπρόσιτων περιοχών.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, εξηγεί ότι «με σκοπό την ανάδειξη και την ουσιαστική αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στελέχωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων δυσπρόσιτων περιοχών, ο δήμος Σφακίων εξέδωσε σχετικό ψήφισμα στοχεύοντας παράλληλα στη διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος στην πλήρη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και την αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των εκπαιδευτικών.

Το σχετικό ψήφισμα, όπως και το κείμενο που συνυπέγραψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και έχει ως θέμα: «Ψήφισμα για τη στήριξη και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων δυσπρόσιτων περιοχών και την αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των εκπαιδευτικών» αφορά στο πλαίσιο κοινής θεσμικής πρωτοβουλίας των Δήμων Σφακίων, Καντάνου-Σελίνου και Αποκορώνου, δεδομένου όπως επισημαίνει ο κ. Ζερβός πως: «Η ελληνική ύπαιθρος και ιδίως οι ορεινές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, όπως οι δικές μας, αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια έντονες τάσεις δημογραφικής συρρίκνωσης και εγκατάλειψης. Το φαινόμενο αυτό έχει αναγνωριστεί ως ζήτημα εθνικής και κοινωνικής σημασίας, με άμεση σύνδεση τόσο με την περιφερειακή ανάπτυξη όσο και με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να διασφαλίζει ίσες μορφωτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης».

Ο δήμαρχος Σφακίων από κοινού με τους δημάρχους Αποκορώνου και Καντάνου Σελίνου, γνωστοποιεί προς κάθε κατεύθυνση και φορέα, υπεύθυνη υπηρεσία και κυβερνητικούς παράγοντες ότι: «Παρά τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τα υφιστάμενα κίνητρα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων δυσπρόσιτων περιοχών, η πραγματικότητα που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες αποκλίνει ουσιωδώς από τις συνταγματικές αυτές επιταγές».

Στο κοινό κείμενο των τριών δημάρχων Ζερβού, Κουκιανάκη, Περράκη, αποτυπώνεται το γεγονός πως, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παρατηρούνται, σε μόνιμη βάση:

•Σοβαρές και διαχρονικές καθυστερήσεις στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

•Έλλειψη σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού.

•Συχνές μετακινήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

•Αυξημένες απουσίες και λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

•Μειωμένα ωράρια λειτουργίας σχολικών μονάδων.

•Σοβαρή διατάραξη της παιδαγωγικής συνέχειας.

•Υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

•Καίριο πλήγμα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και στη συνοχή της σχολικής κοινότητας.

Σε ότι αφορά τα επιμέρους προβλήματα και σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες, εκπαιδευτικοί και επί της ουσίας το σύνολο των τοπικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, «αυτά αναφέρονται με σαφήνεια τόσο για το δήμο Σφακίων όσο και για τους δήμους Καντάνου – Σελίνου και Αποκορώνου, στο σχετικό κείμενο – ψήφισμα, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που πιστοποιούν τις αδυναμίες, τα κενά και τις ελλείψεις», αναφέρει ο Ιωάννης Ζερβός τονίζοντας παράλληλα πως: «Η αδιαφορία για την αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, οδηγεί στην όξυνση τους, κυρίως όμως δρα αρνητικά στην ποιότητα που επιβάλλεται να προσφέρουμε όλοι μας, αυτοδιοίκηση και επίσημη πολιτεία, ποιότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των παιδιών μας. Κάθε τραυματισμός στο σήμερα της σχολικής κοινότητας, δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιπτώσεις στο μέλλον των παιδιών μας».

«Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με επίκαιρες ερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, που κυρίαρχα αναδεικνύουν πως το πρόβλημα είναι γνωστό, διαρκές και απαιτεί άμεσες, θεσμικά τεκμηριωμένες λύσεις «όπως άλλωστε από κοινού και εμείς οι δήμαρχοι Σφακίων, Αποκορώνου και Καντάνου – Σελίνου επιμένουμε στην ανάδειξη του και θεραπεία του», τονίζει ο Ιωάννης Ζερβός.

«Δεν είναι τυχαίο ότι στο ψήφισμα μας, υπογραμμίζουμε το γεγονός πως, οι μαθητές και οι οικογένειές τους βιώνουν συνθήκες άνισης εκπαιδευτικής μεταχείρισης, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο και, σε αρκετές περιπτώσεις, σε αναγκαστική μετακίνηση μαθητών προς αστικά κέντρα, με σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Η παροχή εκπαίδευσης κατά τρόπο ελλιπή, αποσπασματικό ή καθυστερημένο συνιστά ουσιαστική προσβολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των μαθητών στην παιδεία. Για το λόγο αυτό ζητούμε από την επίσημη πολιτεία να ενσκήψει ουσιαστικά πάνω από τα προβλήματα των εκπαιδευτικών κοινοτήτων κυρίως των δυσπρόσιτων περιοχών, να στηρίξει τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και το αποτέλεσμα θα είναι, η αναγνώριση από τις τοπικές κοινωνίες και το αίσθημα ασφάλειας το οποίο θα ανθίσει στους πολίτες / δημότες μας, οδηγώντας τις μικρές μας κοινότητες σε ισχυροποίηση των θέσεων τους και της ανάδειξης αυτών», είπε ο δήμαρχος Σφακίων.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος του ψηφίσματος και κοινού των τριών δήμων κειμένου: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%A8%CE%A9%CE%974-%CE%9D%CE%A1%CE%9F?inline=true