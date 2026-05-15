menu
17.8 C
Chania
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Στην Αγιά οι 31 μετανάστες – Συνελήφθη 22χρονος ως διακινητής

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Στην Αγιά μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία (φωτ. αρχείου), μέχρι τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι 31 μετανάστες που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου ενώ συνελήφθη ως διακινητής των μεταναστών ένας 22χρονος από το Σουδάν.

Σε επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, που εκδόθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, για την υπόθεση αυτή αναφέρεται:

“Τις βραδινές ώρες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Παλαιόχωρας, της Γαύδου, της Χώρας Σφακίων, της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μια λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια της Γαύδου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 31 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) εκ των ανωτέρω για παράβαση του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση”, του Ν. 5275/2026 “Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης” και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum