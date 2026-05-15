Χανιά: Στην Αγιά οι 31 μετανάστες – Συνελήφθη 22χρονος ως διακινητής

Στην Αγιά μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία (φωτ. αρχείου), μέχρι τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι 31 μετανάστες που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου ενώ συνελήφθη ως διακινητής των μεταναστών ένας 22χρονος από το Σουδάν.

Σε επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, που εκδόθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, για την υπόθεση αυτή αναφέρεται:

“Τις βραδινές ώρες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Παλαιόχωρας, της Γαύδου, της Χώρας Σφακίων, της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μια λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια της Γαύδου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 31 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) εκ των ανωτέρω για παράβαση του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση”, του Ν. 5275/2026 “Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης” και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής”.