Χανιά – Στη σκηνή του Theatre 73100: Πριν το τέλος στη… «Νότια Γη» (podcast)

Κάπου στον Ανταρκτικό κύκλο, δύο γυναίκες, µέλη µιας επιστηµονικής αποστολής, έχουν αποµείνει µόνες στο εργαστήριό τους, χάνοντας οποιαδήποτε επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο. Έναν κόσµο ο οποίος σε λίγο θα πάψει να υπάρχει όπως τον ξέρανε. Τι µπορεί να σηµαίνει το επικείµενο τέλος για τις δύο ηρωίδες; Ποιες λέξεις ή σιωπές µπορούν να δώσουν νόηµα σε µια τέτοια κατάσταση;

Κάπου στον Ανταρκτικό κύκλο, δύο γυναίκες, µέλη µιας επιστηµονικής αποστολής, έχουν αποµείνει µόνες στο εργαστήριό τους, χάνοντας οποιαδήποτε επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο. Έναν κόσµο ο οποίος σε λίγο θα πάψει να υπάρχει όπως τον ξέρανε.

Τι µπορεί να σηµαίνει το επικείµενο τέλος για τις δύο ηρωίδες; Ποιες λέξεις ή σιωπές µπορούν να δώσουν νόηµα σε µια τέτοια κατάσταση.

Σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη έρχεται να µας ταξιδέψει θεατρικά το έργο «Νότια Γη» που υπογράφει ο Άρης Νινίκας και ανεβαίνει σήµερα Σάββατο -για πρώτη φορά- στη σκηνή του Theatre 73100.

Λίγο πριν ανέβει η αυλαία, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της παράστασης, µαζί µε τις ηθοποιούς Ιώ Ασηθιανάκη και Φανή Γεωργακάκη, που υποδύονται επί σκηνής τις δύο ερευνήτριες, ξενάγησαν τις «διαδροµές» στη… νότια γη που κάθε άνθρωπος θα «ταξιδέψει» πολλές φορές µέσα στη ζωή του.

∆ώστε µας µια εικόνα για το έργο που θα παρουσιάσετε.

Α.Ν.: Πρόκειται για µια ιδέα που είχα και µετουσιώθηκε σε κείµενο. Βλέπουµε δύο γυναίκες, επιστηµόνισσες, οι οποίες έχουν πάει µια αποστολή στην Ανταρκτική. Εγκλωβίζονται, όµως, εκεί γιατί έρχεται µε κάποιο τρόπο ένα τέλος, ας πούµε το τέλος του κόσµου, και κόβεται οποιαδήποτε επικοινωνία τους µε τον έξω κόσµο. Ως επιστηµόνισσες γνωρίζουν τι πρόκειται να συµβεί, δηλαδή έχουν επίγνωση του τέλους που έρχεται κι εµείς τις συναντάµε επί σκηνής να µετρούν αντίστροφα για το επικείµενο τέλος.

Στην ουσία βλέπουµε πώς αντιδρούν, πώς υπάρχουν µέσα σε αυτό το κενό, µέσα σε αυτή την κατάσταση.

Το στοιχείο της αποµόνωσης και ταυτόχρονα η επίγνωση ότι πλησιάζει το τέλος είναι δύο στοιχεία που βάζει τους ανθρώπους σε µια διαδικασία αναστοχασµού. Λειτουργεί έτσι στις πρωταγωνίστριες;

Α.Ν.: Έµµεσα συµβαίνει σίγουρα. Απλά στο δικό µου κεφάλι είναι κάπως πιο ανθρώπινο και καθόλου «λογοτεχνικό» όλο αυτό. Την αποµόνωση, όπως και τη µοναξιά, όπως και το αναπόφευκτο, µε κάποιο παράδοξο τρόπο τα αντιµετωπίζουµε και σε µια καθηµερινότητα.

Πιο «ύπουλα», σίγουρα, αλλά τα αντιµετωπίζουµε. Οπότε, βλέπουµε περισσότερο πώς προσπαθούν να διατηρήσουν µια καθηµερινότητα, µια κανονικότητα.

Πώς ακόµα και σε µια τέτοια συνθήκη προσπαθούν να κρατήσουν µια ρουτίνα.

Η ρουτίνα της καθηµερινότητας καµιά φορά δεν µας επιτρέπει να σκεφτούµε τι κάνουµε αλλά και να αισθανθούµε πράγµατα. Πώς το βιώνουν οι πρωταγωνίστριες του έργου αυτό;

Ι.Α.: Η αλήθεια είναι ότι δεν εστιάζουµε τόσο πολύ µε πώς νιώθουν ή µπορούν να σκέφτονται οι πρωταγωνίστριες. Μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε περιµένοντας. ∆εν στοχάζονται, δεν φιλοσοφούν, δεν γράφουν τα αποµνηµονεύµατά τους τις τελευταίες ώρες που τους αποµένουν. Για µένα αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον στο κείµενο. Είναι ένα έργο τροµερά συγκινητικό ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυτός ο διδακτισµός, δεν έχει αυτή τη λογοτεχνικότητα που είπε κι ο Άρης. ∆εν είναι «αχ, τι ζήσαµε» κ.λπ. Μπορεί να γίνονται αναφορές, νύξεις, συζητήσεις κ.λπ. αλλά τόσο όσο. Μετά µπαίνει η ρουτίνα, η καθηµερινότητα που προσπαθούν µε κάποιο τρόπο να τη συντηρήσουν για να ζήσουν. Άλλωστε δεν ξέρουν συγκεκριµένα πότε θα έρθει το τέλος, σε πόση ώρα. Οπότε οφείλουν στον εαυτό τους να συνεχίσουν, ίσως να ελπίζουν κάποιες στιγµές, για να επιβιώσουν.

Είναι η ορµή της ζωής που τις κρατάει;

Ι.Α.: Είναι βραχνάς και σε ζορίζει ψυχολογικά να σκέφτεσαι τι κάνω πριν το τέλος. Αυτές οι δύο γυναίκες, παρόλο που είναι επιστηµόνισσες και γνωρίζουν τα δεδοµένα, δεν παύουν να ελπίζουν. Για µένα αυτό είναι το σηµαντικό.

Ως ηθοποιοί από ποιες εµπειρίες, παραστάσεις κ.λπ. αντλήσατε στοιχεία για να υποδυθείτε τους ρόλους;

Φ.Γ.: Το ενδιαφέρον για εµένα είναι η συνθήκη της επιστηµονικής κοινότητας, την οποία δεν γνωρίζω, αλλά πάντα θαύµαζα ανθρώπους λειτουργούν µε έρευνες, µελέτες κ.λπ. Από εκεί και πέρα, η παρατήρηση είναι ένα στοιχείο που υπάρχει στους επιστήµονες, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχει κι ένας ηθοποιός. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κοινά πράγµατα. Επίσης, επειδή έχω κάποιους φίλους σε αυτό τον επιστηµονικό κλάδο, βλέπεις µια κοινή γραµµή στο πώς παρατηρείς πράγµατα όπως τη φύση και πόση καλλιτεχνία υπάρχει σε αυτή, σε µια ίσως πιο φιλοσοφική σφαίρα. Παράλληλα, αυτό που µε έχει τραβήξει σε αυτό το έργο είναι οι σιωπές που υπάρχουν. Σιωπές που υπήρχαν παλιότερα, αλλά πλέον (ίσως οι ρυθµοί σήµερα;) δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν παύσεις και ακινησίες. Οι σιωπές αυτές πρωταγωνιστούν µέσα στο έργο και λειτουργούν σαν ανάµνηση. Κι εσύ ανακαλείς αυτήν την ανάµνηση της σιωπής και του πως είναι να µην κάνεις τίποτα και να περιµένεις. Κι έρχεται µετά ο χρόνος και σπάει τη σιωπή και σου λέει «είµαι εδώ», γιατί ζούµε σε µια συνθήκη κοινωνική όπου ο χρόνος είναι συνέχεια εδώ, δεν σε αφήνει να ηρεµήσεις.

– Ποιο ήταν το ερέθισµα που γέννησε αυτό το καινούριο κείµενο;

Α.Ν.: Είναι κάπως αυτό µε το οποίο έκλεισε τη σκέψη της η Φανή. Είµαι ένας άνθρωπος την ζητάω τη σιωπή και την ησυχία και βλέπω ότι λείπει. Είναι αυτή η ησυχία που έχει ένας άνθρωπος µέσα του και που πια, όταν δεν κάνει κάτι, θεωρεί ότι µένει πίσω και τον πιάνει πανικός. Από εκεί ξεκίνησα και σκέφτηκα µετά σε µέρος του κόσµου µπορείς να βρεις µια αναπόφευκτη ησυχία. Έτσι, ψάχνοντας φτάσαµε στην Ανταρκτική. Εποµένως, δεν ήρθε πρώτα η τοποθεσία, πρώτα ήρθε η ανάγκη. Και µετά άνοιξε αυτό το ερευνητικό πεδίο, σε σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών εκεί πέρα, των ανθρώπων που πάνε κ.λπ. όπου διαπίστωσα ότι αυτό είναι µια συνθήκη, η οποία έχει πάρα πολύ ζουµί.

Λείπουν σύγχρονα έργα που να µιλάνε και να ακουµπάνε σε αγωνίες των σηµερινές; Υπάρχει ένα τέτοιο έλλειµµα;

Ι.Α.: Θεατρικά έργα γράφονται αλλά φυσικά έχει να κάνει και τι αρέσει στον καθένα. ∆ηλαδή µπορούµε να διαβάσουµε εκατό έργα και να µας αρέσουν τα δύο. Στη συνθήκη των Χανίων, επίσης, είναι δύσκολο το ανέβασµα κάποιου έργου, γιατί µπορεί να µου αρέσει αλλά να µην υπάρχει ο αριθµός ανθρώπων που να µπορούµε να το στηρίξουµε όλο αυτό, κυρίως οικονοµικά, αλλά και πρακτικά κ.λπ. Πάντως, νοµίζω ότι υπάρχουν θεατρικά έργα, χωρίς να είµαι εντυπωσιασµένη από αυτά που διαβάζω τα τελευταία χρόνια.

Α.Ν.: Γράφονται έργα και αν ανοίξουµε το νεοελληνικό δραµατολόγιο, θα βρούµε αρκετά. Ωστόσο, η ταπεινή µου άποψη είναι ότι επειδή υπάρχει τόσο µεγάλος καταιγισµός από παντού και νιώθει ο άνθρωπος καθηµερινά ότι βάλλεται από όλες τις πλευρές, προσπαθεί µέσω της γραφής να απαντήσει σε όλα αυτά. Έτσι, είναι αναπόφευκτο µετά το έργο να είναι σύγχρονο. Αν, όµως, είναι σύγχρονο, κινδυνεύει να είναι επίκαιρο. Και αν είναι επίκαιρο, σηµαίνει ότι αύριο θα ξεχαστεί. Και δεν λέω φυσικά ότι το δικό µας έργο είναι το… χαµένο έργο του Σαίξπηρ, αλλά το ζητούµενο είναι να γράφουµε γι’ αυτό το -κοινό, που το λέµε όλοι-, τον άνθρωπο. Αυτό ξεχωρίζει τα µεγάλα έργα από τα όχι µεγάλα. Γι’ αυτό βλέπουµε και παραστάσεις του αρχαίου δράµατος ή του Σαίξπηρ, που παίζονται και ξαναπαίζονται. Γιατί ενώ, φυσικά, από αυτά που λένε τίποτα δεν είναι επίκαιρο για εµάς έχουν ως πυρήνα τους τον άνθρωπο.

Υπερβαίνουν δηλαδή τη συγκυρία που γράφτηκαν…

Α.Ν.: Ναι, γιατί το επίκαιρο του πράγµατος, αυτό που τους έκαιγε εκείνη τη στιγµή, έγινε η αφορµή και όχι η αιτία για να γεννηθεί το έργο. ∆ηλαδή, χρησιµοποιούν την επικαιρότητα για να µιλήσουν για κάτι άλλο.

* Ολόκληρη η συνέντευξη στο podcast των «Χανιώτικων νέων» «∆ιαδροµές στην τέχνη».

Η παράσταση

Η παράσταση «Νότια Γη» κάνει πρεµιέρα σήµερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο Theatre 73100 (Ιονίου Πελάγους 8 – πίσω από Χαλκιαδάκη max, λεωφόρος Κ. Καραµανλή) και θα παρουσιάζεται έως τις 8 Μαρτίου (κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείµενο – σκηνοθεσία: Άρης Νινίκας. Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη. Μουσική: Αναστασία Γιαµούζη. Φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης. Σχεδιασµός αφίσας & προγράµµατος: Βασίλης Πιτσώνης, Scripta

Τιµή εισιτηρίου: 15 και 12 ευρώ (µειωµένο). Tηλ. κρατήσεων: 6979733357.