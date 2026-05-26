Χανιά: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Γιώργος Κώνστας
Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδίκασε την 25χρόνη μητέρα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, το μεσημέρι της Τρίτης. Η καταδίκη αφορούσε ψευδείς καταθέσεις κατά την προανάκριση της.
Η ποινή κρίθηκε εκτιτέα και η 25χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή.
Στην ακροαματική διαδικασία που προηγήθηκε κατάθεσε αρχικά αστυνομικός που ανέφερε πως ενημερώθηκε από την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων για τη μεταφορά ενός κοριτσιού 3,5 ετών με μώλωπες και άλλα σοβαρά τραύματα. Ο ίδιος μετέβη στο νοσοκομείο και άρχισε να εξετάζει την 25χρόνη μητέρα που στην αρχή του ανέφερε ότι μένει Κουνουπιδιανά.
Οταν της είπε ότι ξέρει την περιοχή, εκείνη άλλαξε την κατάθεση και δήλωσε πως διαμένει Καλύβες και εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Κυανή Ακτή χωρίς να δίνει ακριβή στοιχεία. Στην ερώτηση για τα τραύματα του παιδιού είπε ότι χτύπησε στην παιδική χαρά παίζοντας με τα παιδιά της αδελφής της.
Στην απολογία της η 25χρονη παραδέχθηκε ότι ανέφερε ψέματα στην προανάκριση της γιατί όπως είπε φοβόταν μήπως της πάρουν τα παιδιά. Σημείωσε πως ζει στο Σταυρό και έχει δύο αγόρια 8 και 7 ετών , ένα κορίτσι 3,5 ετών που ο πατέρας τους είναι στη Γερμανία και ένα βρέφος 12 μηνών με τον σύντροφό της έναν 25χρονο υπήκοο Πακιστάν.
Για τα τραύματα του κοριτσιού – που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ – υποστήριξε ότι ενώ μαγείρευε και καθάριζε το σπίτι της άκουσε φωνές βγήκε έξω και είδε ότι το παιδί είχε χτυπήσει , στη συνέχεια το σήκωσε μπήκε στο σπίτι , ξανά άκουσε φωνές και το είδε πάλι κάτω χτυπημένο και το πήγε στο Νοσοκομείο.
Το δικαστήριο αποφάσισε μετά από πρόταση της εισαγγελέας την καταδίκη της σε 3 χρόνια φυλακή που θα πρέπει να τα εκτίσει.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη δεν είχε δικηγόρο και ανέφερε πως δεν έχει πρόβλημα να δικαστεί δίχως υπεράσπιση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

