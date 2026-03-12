Χανιά: Σημαντική αύξηση στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» τον Φεβρουάριο

Σημαντική αύξηση κατά 15,3% για τον μήνα Φεβρουάριο, με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται στους 69.699 παρουσίασε το αεροδρόμιο Χανίων «Δασκαλογιάννης» όπως ανακοινώθηκε από την Fraport Greece.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «τον Φεβρουάριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες σε ένα μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% (+60 χιλιάδες επιβάτες) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 448.000 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 10,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τους 272.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Από το 2017, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί περισσότερους από 252 εκατομμύρια επιβάτες».

Εξέλιξη Επιβατικής Κίνησης

Εγχώρια και διεθνής κίνηση

https://www.chq-airport.gr/uploads/sys_nodelng/2/2874/Chania_02_Traffic_2026vs2025.pdf

Προφίλ επιβατών ανά χώρα προέλευσης

https://www.chq-airport.gr/uploads/sys_nodelng/2/2874/CHQ_02_Traffic_by_Country.pdf

Επισκόπηση επιβατικής κίνησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

https://www.fraport-greece.com/el/texnognosia-kai-ypiresies/aerometafores/epibatiki-knisi.html