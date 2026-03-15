Χανιά: Σεμινάριο Α’ Βοηθειών στο ΚΑΜ

Βιωματικό σεμινάριο Α’ Βοηθειών διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων και η ΕΠΟΜΕΑ Χανίων τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 18:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Ενετικό Λιμάνι.

Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αναπαράσταση πραγματικών περιστατικών ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες παροχής πρώτων βο- ηθειών. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν σενάρια αντιμετώπισης λιποθυμικών επεισοδίων, καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ) και πνιγμονής από ξένο σώμα.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 13 Μαρτίου τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συμμετο- χή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.