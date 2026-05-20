menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 20 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Χανιά σε πρώτο πρόσωπο

Χανιά σε πρώτο πρόσωπο: Στέλιος Γιακουμάκης

Αρετή Καμπίτση
Αρετή Καμπίτση
0

Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ζουν, εργάζονται, δηµιουργούν στα Χανιά. Συζητάµε µαζί τους, καταγράφουµε σκέψεις, συναισθήµατα.
Σήµερα συζητάµε τον Στέλιο Γιακουµάκη.

Όνοµα:
Στέλιος Γιακουµάκης
Επάγγελµα:
Βοηθός νοσηλευτή.

1) Πόσα χρόνια ζείτε στα Χανιά;
Γεννήθηκα στα Χανιά και ζω µόνιµα εδώ σχεδόν τριάντα χρόνια.

2) Τι είναι αυτό που αγαπάτε περισσότερο στην πόλη;
Τον χειµώνα και την ησυχία του.

3) Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε στην καθηµερινότητά σας;
Αυτό που µε ενοχλεί πάρα πολύ στα Χανιά είναι το θέµα των αστέγων και των αδέσποτων. Πιστεύω ότι δεν έχουµε τις κατάλληλες υποδοµές που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.

4) Τι θα θέλατε να αλλάξει στα Χανιά;
∆εν θα άλλαζα τίποτα.

5) Αν περιγράφατε τα Χανιά µε µία φράση, ποια θα ήταν;
Πολιτισµικό σταυροδρόµι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum