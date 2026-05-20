Χανιά σε πρώτο πρόσωπο: Στέλιος Γιακουμάκης

Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ζουν, εργάζονται, δηµιουργούν στα Χανιά. Συζητάµε µαζί τους, καταγράφουµε σκέψεις, συναισθήµατα.

Σήµερα συζητάµε τον Στέλιο Γιακουµάκη.

Όνοµα:

Στέλιος Γιακουµάκης

Επάγγελµα:

Βοηθός νοσηλευτή.

1) Πόσα χρόνια ζείτε στα Χανιά;

Γεννήθηκα στα Χανιά και ζω µόνιµα εδώ σχεδόν τριάντα χρόνια.

2) Τι είναι αυτό που αγαπάτε περισσότερο στην πόλη;

Τον χειµώνα και την ησυχία του.

3) Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε στην καθηµερινότητά σας;

Αυτό που µε ενοχλεί πάρα πολύ στα Χανιά είναι το θέµα των αστέγων και των αδέσποτων. Πιστεύω ότι δεν έχουµε τις κατάλληλες υποδοµές που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.

4) Τι θα θέλατε να αλλάξει στα Χανιά;

∆εν θα άλλαζα τίποτα.

5) Αν περιγράφατε τα Χανιά µε µία φράση, ποια θα ήταν;

Πολιτισµικό σταυροδρόµι.