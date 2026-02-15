Χανιά: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνουν στις 18 και 19 του Φεβρουαρίου σε περιοχές του νομού Χανίων για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Οπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

•Την Τετάρτη 18.2.2026 ημέρα Τετάρτη:

α. από ώρα 08.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΛΗΤΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ, ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ), ΚΟΡΑΚΙΕΣ (ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ – ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ).

β. από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΕΛΟΣ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΓΔΙΑ – ΛΟΥΧΙ ΠΕΡΒΟΛΙΑ – ΑΕΡΙΝΟΣ – ΚΕΦΑΛΙ – ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ – ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΜΠΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΒΑΘΗ – ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ.

γ. από ώρα 12.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ-ΣΚΑΛΩΤΗ-ΑΡΓΟΥΛΕΣ.

•Την Πέμπτη 19.2.2026 και από ώρα 08.15 έως 14.00 στην περιοχή Αγ. Ματθαίου Χανίων.