Χανιά: Σε εργολάβους η σχολική καθαριότητα;

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αντιδράσεις σε εργαζόμενους στην καθαριότητα και σε συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς προκαλεί η φημολογούμενη ανάθεση της καθαριότητας στα σχολεία σε εργολαβικά συνεργεία.

 Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων δηλώνει πως συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα οι οποίοι/ες προχωρούν σε διήμερη πανελλαδική απεργία αύριο και μεθαύριο.

Όπως τονίζει η ΕΛΜΕ, «οι σχολικοί καθαριστές και καθαρίστριες είναι οι αφανείς κακοπληρωμένοι και επισφαλείς ήρωες της σχολικής καθημερινότητας».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «το πέρασμα των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους όπως σχεδιάζεται, θα μας βγάλει όλους χαμένους, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την διείσδυση των εργολάβων στην καθαριότητα στα νοσοκομεία. Και το κόστος για την συγκεκριμένη υπηρεσία πολλαπλασιάστηκε, άρα οι τσέπες όλων εμάς των φορολογούμενων επιβαρύνθηκαν περισσότερο, και οι μισθοί των εργαζόμενων μειώθηκαν ραγδαία, και η δουλειά τους εντατικοποιήθηκε, και οι υπηρεσίες καθαριότητες υποβαθμίστηκαν. Είναι μια συνθήκη ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΧΑΝΟΥΝ – εκτός απ’ τους εργολάβους που απ’ το πουθενά εισπράττουν ζεστό κρατικό χρήμα απ’ τις τσέπες μας, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να κάνουν τίποτα».

Το Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων συμμετέχει στην 48ωρη Απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας  και καλεί τα μέλη του να δώσουν δυναμικό παρών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη   στις 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη   στη 1.30 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καλεί η ΕΛΜΕ Χανίων, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της σε διωκόμενους εκπαιδευτικούς.

Η κινητοποίηση συνδέεται με συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου για υποθέσεις εκπαιδευτικών που, όπως αναφέρεται, αφορούν συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης.

Η ΕΛΜΕ Χανίων κάνει λόγο για «επίθεση στο εκπαιδευτικό κίνημα» και ζητά την άρση των πειθαρχικών διώξεων, ενώ καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση μαζί με τον ΣΕΠΕ Χανίων. Παράλληλα, προκηρύσσει διευκολυντική στάση εργασίας μίας ή δύο ωρών, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

