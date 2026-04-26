Χανιά: Σε εργολάβους η σχολική καθαριότητα;

Αντιδράσεις σε εργαζόμενους στην καθαριότητα και σε συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς προκαλεί η φημολογούμενη ανάθεση της καθαριότητας στα σχολεία σε εργολαβικά συνεργεία.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων δηλώνει πως συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα οι οποίοι/ες προχωρούν σε διήμερη πανελλαδική απεργία αύριο και μεθαύριο.

Όπως τονίζει η ΕΛΜΕ, «οι σχολικοί καθαριστές και καθαρίστριες είναι οι αφανείς κακοπληρωμένοι και επισφαλείς ήρωες της σχολικής καθημερινότητας».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «το πέρασμα των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους όπως σχεδιάζεται, θα μας βγάλει όλους χαμένους, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την διείσδυση των εργολάβων στην καθαριότητα στα νοσοκομεία. Και το κόστος για την συγκεκριμένη υπηρεσία πολλαπλασιάστηκε, άρα οι τσέπες όλων εμάς των φορολογούμενων επιβαρύνθηκαν περισσότερο, και οι μισθοί των εργαζόμενων μειώθηκαν ραγδαία, και η δουλειά τους εντατικοποιήθηκε, και οι υπηρεσίες καθαριότητες υποβαθμίστηκαν. Είναι μια συνθήκη ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΧΑΝΟΥΝ – εκτός απ’ τους εργολάβους που απ’ το πουθενά εισπράττουν ζεστό κρατικό χρήμα απ’ τις τσέπες μας, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να κάνουν τίποτα».

Το Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων συμμετέχει στην 48ωρη Απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας και καλεί τα μέλη του να δώσουν δυναμικό παρών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στη 1.30 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καλεί η ΕΛΜΕ Χανίων, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της σε διωκόμενους εκπαιδευτικούς.