Χανιά: Σάββατο το Μαθητικό συνέδριο παρουσιάσεων λογοτεχνικών έργων

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», θα πραγματοποιηθεί το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, όπου μαθητικές ομάδες από σχολεία του Νομού Χανίων (Δημοτικό σχολείο Καλυβών, Λύκειο Νέας Κυδωνίας, Λύκειο Σούδας, Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑΛ Καντάνου, Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, Γυμνάσιο Αλικιανού) που παρακολούθησαν τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιομαχίες» θα παρουσιάσουν συλλογικές, διακαλλιτεχνικές εργασίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα της ελληνικής και παγκόσμιας γραμματείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση με το μαθητικό και ενήλικο κοινό.

Επτά Έλληνες δημιουργοί (Χριστίνα Αποστολίδη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Λιούτσια, Μαρία Παπαγιάννη, Αγνή Στρουμπούλη, Θανάσης Πέτρου) πραγματοποίησαν τα εργαστήρια των «Βιβλιομαχιών» τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2026 σε εννέα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας εργαλεία από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των γραμμάτων –δημιουργική γραφή, θέατρο, ποίηση, ιστορία, εικαστικά, αφήγηση, μουσική, χορός, κόμικ, νέες τεχνολογίες κ.ά. – με στόχο τη φιλαναγνωσία μέσα από τη δημιουργική προσέγγιση της ελληνόφωνης και παγκόσμιας λογοτεχνίας, και σε σύνδεση με το κεντρικό θέμα του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Εκτός από τη δια ζώσης παρουσία τους, οι επτά δημιουργοί συνεργάστηκαν και εξ αποστάσεως με τους καθηγητές των σχολείων και με την ομάδα εργασίας του Φεστιβάλ, από το ξεκίνημα του 2026 έως και την υλοποίηση του συνεδρίου.

Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη σύμπραξη των σχολικών μονάδων και την έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)].

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ειδικότερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης του Σαββάτου έχει ως εξής:

– 10:00-11:00, Χαιρετισμοί

– 11:00-11:35, Βατραχοποντικοί σε σύγκρουση. Μια μάχη που καταλήγει σε πεντοζάλι | Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης Σφακίων

– 11:40-12:15, Κόμικ-ο-ιστορίες: Ο πολιτισμός, η ιστορία και η καθημερινή ζωή στις Καλύβες μέσα από τα μάτια των παιδιών | Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

– 12:20-13:00, Τα εμπόδια γίνονται γέφυρες | Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά

– 13:00 – 14:30, Διάλειμμα

– 14:30 – 15:05, Από τον Ιούδα του Καζαντζάκη… στη σύγχρονη σχολική ζωή | Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑΛ Καντάνου, Γυμνάσιο Παλαιόχωρας

– 15:10-15:45, Άκου τα δέντρα | Γυμνάσιο Αλικιανού

– 15:45-16:15, Διάλειμμα

– 16:20 – 17:00, Ήχοι και στίχοι με ταυτότητα | ΓΕΛ Σούδας

– 17:05 – 17:40, Ξέρω τι θέλω (;) | ΓΕΛ Ν. Κυδωνίας

– 17:45 – 18:30, Απολογισμός – συζήτηση με το κοινό