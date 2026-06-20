Χανιά: Ρυθμοί… Μουντιάλ στο ενετικό λιμάνι

Μπορεί η Ελλάδα να μην βρίσκεται στο Μουντιάλ, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού κινείται στο Ρυθμό του. Ακόμα περισσότερο οι ξένοι επισκέπτες, με πιο χαρακτηριστική εικόνα το απόγευμα του Σαββάτου στο Ενετικό λιμάνι. Ολλανδοί και Σουηδοί κατέκλυσαν τα καφέ που προβάλλονταν ο αγώνας μεταξύ των ομάδων των δύο χωρών, τραγούδησαν συνθήματα καιτους εθνικούς ύμνους δημιουργώντας μια εικόνα άκρως…μουντιαλικη.
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