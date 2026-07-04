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Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
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Πολιτισμός

Χανιά: Ρυθμοί Breakdance και Streetdance στο SouthBreak Jam

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Γέμισε το θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” από κόσμο για το SouthBreak Jam, ένα από τα σημαντικότερα χορευτικά event στην Ελλάδα.

Συμμετείχαν 100 χορευτές Breakdance και Streetdance από 16 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι διαγωνίστηκαν, στο εσωτερικό του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα, καθώς και την πρόκρισή τους στο διεθνές event Legits Blast στη Σλοβακία.
Το SouthBreak Jam ξεκίνησε να διοργανώνεται από το 2016, από τον Μάνο Κατσιαδάκη και την Ηλέκτρα Ψαράκη, όταν η αγάπη τους για το Breakdance και την κουλτούρα του hip-hop, τους ώθησε στο να φέρουν κάτι καινούριο στα Χανιά.

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