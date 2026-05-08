Χανιά: Ροκ, ταινίες και «Σπιρτόκουτο» – Ο Γιάννης Οικονομίδης σε εκδήλωση του Chania Rock Festival 

Γιάννης Λυβιάκης
Η ροκ και ο κινηματογράφος θα βρεθούν στο επίκεντρο της ενότητας discover του Chania Rock Festival το Σάββατο 16 Μαίου με καλεσμένους τον  Γιάννη Οικονομίδη και τον Δημήτρη Καπετανάκο.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Πόσο δυνατά μπορεί να ακουστεί μια ταινία; Ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Δημήτρης Καπετανάκος στο Discover 2026 του Chania Rock Festival 

Το «Σπιρτόκουτο» επιστρέφει για πρώτη φορά με ζωντανή μουσική και ο Γιάννης Οικονομίδης ανοίγει τη συζήτηση για τα όρια σινεμά και ήχου

Μπορεί ο κινηματογράφος να «ακούγεται» όπως η μουσική; Και μπορεί η μουσική να αφηγείται ιστορίες με τη δύναμη μιας κινηματογραφικής σκηνής;

Φέτος, το Discover ανεβάζει ένταση.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, η παράλληλη ενότητα του Chania Rock Festival προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει το αδιαπραγμάτευτο κινηματογραφικό σύμπαν του Γιάννη Οικονομίδη.
Ο Γιάννης Οικονομίδης, ο κορυφαίος σκηνοθέτης και rock δημιουργός του ελληνικού σινεμά έχει διαμορφώσει ένα αυθεντικό, προσωπικό κινηματογραφικό στιλ, εστιάζοντας στις εντάσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στις ρωγμές των ανθρώπινων σχέσεων.
Η προβολή του φιλμ «Σπιρτόκουτο», μιας ταινίας-σταθμού για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για μία διαφορετική συζήτηση. Η ιδιαίτερη επιλογή να παρουσιαστεί για πρώτη φορά με ζωντανή μουσική συνοδεία —μια ταινία που αρχικά στερείται μουσικής— ανοίγει νέες αναγνώσεις και θέτει ερωτήματα για τον ρόλο του ήχου στο σινεμά. Πώς μεταβάλλεται η πρόσληψη μιας ιστορίας όταν εισάγεται εκ των υστέρων η μουσική; Πού τελειώνει η σκηνοθετική πρόθεση και πού ξεκινά η ελευθερία της ερμηνείας; Τι αλλάζει όταν μπαίνει μουσική εκεί που δεν υπήρχε; Τι κερδίζεται και τι χάνεται; Ένα τολμηρό πείραμα που μετατρέπει την προβολή σε εμπειρία.
Πόσο rock είναι να κάνεις ταινίες;

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονομίδης και ο ηθοποιός Δημήτρης Καπετανάκος έρχονται στα Χανιά σε μια συζήτηση για τη σχέση κινηματογράφου και μουσικής που δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις. Μαζί τους συνομιλεί ο Δημήτρης Αθανασιάδης, ένας δημοσιογράφος που ξέρει να ανοίγει κουβέντες και παρακολουθεί σε όλη του τη διαδρομή τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα». Το σύγχρονο ελληνικό δράμα του Γιάννη Οικονομίδη που «έσπασε» την παράδοση του arthouse κινηματογράφου στο εγχώριο box office ξεπερνώντας τα 160.000 εισιτήρια, αγαπήθηκε από θεατές, αναδείχθηκε «Ταινία της Χρονιάς» από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου κι έγινε για θέμα συζήτησης στη δημόσια σφαίρα.
Το Chania Rock Festival έχει καταφέρει εδώ και 24 χρόνια να χτίσει μια ταυτότητα που δεν περιορίζεται στη rock αισθητική, αλλά τη χρησιμοποιεί ως αφετηρία για να ανοίξει τον διάλογο με άλλες μορφές τέχνης. To Discover, το «παιδί» του φεστιβάλ, κουβαλά ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: ανοιχτές κουβέντες, πειραματισμοί, συναντήσεις που δεν χωράνε σε ταμπέλες. Από live εμφανίσεις μέχρι Q&A και καλλιτεχνικές δράσεις, όλα κινούνται γύρω από μια βασική ιδέα — ότι η μουσική είναι μία, και ανήκει σε όλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ   
18:30 Προβολή της ταινίας “ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ” με συνοδία πιάνου (Δημήτρης Ντρουμπογιάννης)

20:10 Ανοιχτή συζήτηση με θέμα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ. Θα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ και ο ηθοποιός ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ. Συντονιστής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Athens Voice)

21:30 Προβολή της ταινίας “ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ”

* ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργάνωση: CHANIA ROCK FESTIVAL
http://www.chaniarockfestival.gr 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

