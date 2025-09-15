Χανιά: “Ζει” ο δάκος παρά τους ψεκασμούς – Δύσκολη η καταπολέμηση

«Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται στο δίκτυο παγίδων σταθερά υψηλοί και κατά τόπους πολύ υψηλοί πληθυσμοί του δάκου παρά τους ψεκασμούς που έχουν διενεργηθεί», τονίζει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε ανακοίνωσή της με την οποία ενημερώνει για την πορεία του Προγράμματος Δακοκτονίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο τρίτος δολωματικός ψεκασμός έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη στην πλειονότητα των ελαιοκομικών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας. Σε μεμονωμένες περιοχές του Αποκόρωνα και σε περιοχές του Δήμου Σφακίων θα ξεκινήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Την τρέχουσα εβδομάδα θα δοθούν εντολές και για την έναρξη του τέταρτου δολωματικού ψεκασμού ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας και τις δακοσυλλήψεις στις αναρτημένες παγίδες.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές καταγράφονται στο δίκτυο παγίδων σταθερά υψηλοί και κατά τόπους πολύ υψηλοί πληθυσμοί του δάκου παρά τους ψεκασμούς που έχουν διενεργηθεί. Επίσης σε αρκετές περιοχές της Π.Ε. έχουν διαπιστωθεί σημαντικές προσβολές στον ελαιόκαρπο ιδιαίτερα σε αρδευόμενους ελαιώνες με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας.

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (εξαιρουμένης της θερμής περιόδου στα τέλη Ιουλίου) και επικρατούν και συγκεκριμένα υψηλές υγρασίες και ευνοϊκές θερμοκρασίες, η καταπολέμηση του εντόμου κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Δεδομένων όλων των ως άνω οι παραγωγοί καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση, να παρακολουθούν τον ελαιόκαρπο στα αγροκτήματά τους και εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και πάντα σε συνεννόηση με την υπηρεσία ή τον τεχνικό τους σύμβουλο να προχωρούν στις απαραίτητες επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Στόχος είναι να χρησιμοποιείται η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης του εντόμου η οποία να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον χρήστη. Επίσης επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ψεκασμού από χώρους προστασίας (οικίες, σχολεία, παιδικές χαρές κ.ά) όπως αυτές έχουν επανειλημμένα δημοσιευτεί σε προηγούμενα δελτία τύπου της υπηρεσίας μας.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία μας, το 2024, έλαβε μεγάλο αριθμό δειγμάτων ελαιολάδου από πολυάριθμα ελαιουργεία για ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το ίδιο προτίθεται να κάνει και κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι για την πορεία της δακοκτονίας οι παραγωγοί ενημερώνονται με συνεχή δελτία τύπου τα οποία μαζί με τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ψεκασμών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.crete.gov.gr/dakontonia-chania/.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι εκτός της προσβολής του ελαιοκάρπου από τον δάκο, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει, κατά τόπους, ιδιαίτερα υψηλή προσβολή από τον ρυγχίτη η οποία μπορεί λανθασμένα να παρερμηνευτεί ως δακοπροσβολή. Για την αντιμετώπιση του ρυγχίτη συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου για τον προσδιορισμό του χρόνου επέμβασης. Σε ελαιώνες που τα δύο τελευταία χρόνια διαπιστώθηκαν προσβολές από ρυγχίτη συστήνεται προληπτική αντιμετώπιση που συνδυάζεται με του πυρηνοτρήτη μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.

Τηλ. επικοινωνίας 2821346500, 2821346540-41-42-43-67, 2822022005».