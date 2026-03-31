Χανιά: Σε αβέβαιο περιβάλλον ο τουρισμός

Σε αβέβαιο περιβάλλον βρίσκεται, λίγες ημέρες μετά την έναρξή της, η φετινή τουριστική χρονιά στην Κρήτη καθώς παρατηρείται “πάγωμα” σε κρατήσεις. Πάντως, δεν έχουν σημειωθεί ακυρώσεις σε πτήσεις.

Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του, στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων για την προώθηση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου «η διάσημη Κρήτη, η Κρήτη των αριθμών θα δοκιμαστεί. Ήδη ο Απρίλιος είναι ένας μήνας στον οποίο χάνουμε ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς που επρόκειτο να έρθουν. Ακόμα και το last minute δεν θα δουλέψει καλά. Δεν είμαστε στην κορφή των τηλεοπτικών καναλιών. Ούτε στο CNN, ούτε στο BBC. Παρόλα αυτά, αν εξαιρέσει κανείς τις χώρες όπως η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, οι οποίες θα έχουνε το προνόμιο να γεμίσουν πρώτες, εμείς βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα στην καταστροφολογία και στην επιπολαιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά την Κύπρο, η οποία καταστρέφεται τουριστικά αυτή τη χρονιά, το επόμενο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου στην ανατολική Ευρώπη είναι η Κρήτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την πραγματική διάσταση και φοβία των πραγμάτων. Όμως δημιουργεί μια αίσθηση η οποία τουλάχιστον για τον Απρίλιο και τώρα ξεκινάει και το Μάιο, θα μετατοπίσει αυτό που εμείς στην Κρήτη λέμε sold out και θα φέρει μείωση πιθανότατων αριθμών σε αυτό το διάστημα, πιέζοντας ακόμα περισσότερο την υψηλή σεζόν. Όμως η ποικιλόμορφη Κρήτη, η Κρήτη δηλαδή της εναλλακτικότητας είναι μια Κρήτη που πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των «Χανιώτικων νέων», ο κ. Κωτσόγλου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν έχουμε ακυρώσεις σε πτητικά προγράμματα, δεν έχει ακυρώσει έστω μία από τις αεροπορικές εταιρείες ή τους operator πτήσεις αλλά η πορεία των κρατήσεων αυτής της εποχής είναι πολύ σημαντικά μειωμένη σε βαθμό που να τη χαρακτηρίζουμε “παγωμένη” για Απρίλιο και Μάιο. Αλλά τον Απρίλιο και το Μάιο δεν θα ‘ρθουνε μόνο κρατήσεις για τον Απρίλιο και το Μάιο. Θα έρθουνε κρατήσεις και για το υπόλοιπο της σεζόν. Οπότε αυτή τη στιγμή κενά που θα ήταν να δημιουργηθούν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο δεν καλύπτονται με τον τρόπο που πρέπει».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «βρισκόμαστε ανάμεσα στη ζώνη του πυρός η οποία εκφράζεται από τη Νότια Τουρκία, την Ιορδανία την Αίγυπτο και το χώρο του κόλπου. Δεν είμαστε Ισπανία και δεν είμαστε Ιταλία ή Μάλτα. Αντίστοιχα η Κωνσταντινούπολη θα παίξει το παιχνίδι του Meeting Point of the World και της ασφαλούς ζώνης… Εάν ο πλανητάρχης ξυπνάει το πρωί και το βράδυ κοιμάται διαφορετικά, κανείς δεν ξέρει η διάσταση του χρόνου αυτή πόσο θα επηρεάσει μια σεζόν σε ένα προϊόν το οποίο είναι αρκετά ρευστό».