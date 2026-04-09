Χανιά: Πτώση βράχων πριν τα Σεϊτάν Λιμάνια – Κλειστό μέχρι νεωτέρας το μονοπάτι

Επεσαν βράχοι στο μονοπάτι πριν τα Σεϊτάν Λιμάνια με τη διέλευση να έχει απαγορευτεί προσωρινά.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χωρδακίου, Δημήτρης Φακωτάκης, διευκρινίζει:

«Επειδή προέκυψε θέμα στα Σεϊτάν Λιμάνια από πτώση βράχων από το παλιό μονοπάτι αριστερά, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Χανίων μπήκαν κορδέλες και προσωρινά μέχρι να γίνει η αποκατάσταση ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΔΙΈΛΕΥΣΗ ΑΥΣΤΗΡΆ προς στο λιμάνι». Ο κ. Φακωτάκης σημειώνει ότι «καινούργιο μονοπάτι έχει γίνει από τον Δήμο αλλά μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει και αυτό κλειστό».